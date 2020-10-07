"Клещи под кожей, как у Асмус": Наталье Медведевой из Comedy Woman испортили лицо

Актриса Наталья Медведева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Звезда Comedy Woman Наталия Медведева перепугала поклонников. Актриса рассказала о болезни, с которой столкнулась весной 2020 года. Более того, красавица показала честные фотографии. Публика забила тревогу и заявила, что у кумира те же проблемы, что и у Кристины Асмус.

Наталия Медведева ужаснула поклонников несколькими фотографиями, на которой показал, как ей испортили лицо. Звезда Comedy Woman призналась, что страдает от болезни, с которой ей пока не удается справиться. Довольно долго она скрывала изъяны внешности при помощи косметики. Но все же решилась рассказать о своей проблеме.

"Вот так выглядит кожа моего лица на данный момент... Я просто устала немного. Это продолжается в общем уже с весны. Но в таком обостренном состоянии - больше месяца...", - пожаловалась знаменитость.

Медведева также обнародовала свой диагноз: "Периоральный дерматит. Хроническая штука, как оказалось. Это со мной впервые. Оно выпуклое... Иногда жутко сохнет, иногда почесывается, иногда жжет".

Чего только не делала Наталия, чтобы избавиться от коварного заболевания. Ей не помогли ни два дерматолога, ни антибиотики. "Нет улучшений... Прям тяжко... Девочки поймут, а актрисы тем более. Короче, не пугайтесь, увидев мои сторисы немного не фэшн. Просто утомляет подбирать маски и фотошопить каждый кадр", - разоткровенничалась актриса.

Она пообещала делиться подробностями дальнейшего лечения. А поклонники сразу заявили, что их кумир столкнулся с такой же проблемой, как и коллега Медведевой по актерскому цеху Кристина Асмус. "У Кристины такая же беда. Позвоните ей", "Все будет хорошо. Главное, не впадать в уныние, а то от этого только хуже становится", "Наташа, вам клещей под кожу занесли, как у Асмус", "Это все от кистей общих, когда вас гримируют", "Спасибо вам большое за то, что не боитесь говорить об этой болячке. Лечу с 2018 года, прописывали страшные гормональные мази, антидепрессанты, была куча неверных диагнозов. Сейчас лечим с вроде бы хорошим врачом, очень надеюсь, что у нас всех все получится!", - пишут комментаторы.

Авторы телеграм-канала "НеМалахов" похвалили Наталию за смелость и заявили: "Ого. У актеров эпидемия. Не иначе. С жалобами на изуродованное лицо вслед за Асмус обратилась звезда Comedy Woman Наташа Медведева. И она в отличие от коллеги не побоялась показать свою сыпь народу".

Напомним, на днях Кристина Асмус огорошила признанием - бывшая жена Гарика Харламова раскрыла свой диагноз. "Проснулась сегодня в пять утра на съемки, посмотрела в зеркало и чуть не упала в обморок... Все лицо, шею и спину адски высыпало... У меня оказался аллергический дерматит", - сообщила звезда.

Кристина всегда гордилась идеальной кожей. Однако во время очередных съемок визажист использовал кисти, которыми красил других актеров, и занес ей заразу. Лицо актрисы настолько было изуродовано, что она не могла сниматься. "10 лет назад мне занесли заразу. Несколько видов клещей. На лице был полный треш", - поведала актриса.

По ее словам, она целый год лечилась всем, чем только можно: "Но спас меня самый обыкновенный «Хлоргексидин». Может совпадение, не знаю, но после встречи с ним все нормализовалось". Знаменитость после заражения клещами не разрешает гримерам прикасаться руками к лицу из страха появлений высыпаний на коже, а на съемках пользуется только своей косметикой и кистями, которые постоянно обновляет и чистит по семь раз в день. Она не ходит к косметологам.