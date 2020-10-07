Американская астронавтка выберет президента США с борта МКС

Американская астронавтка Кейт Рубинс выберет президента США с борта МКС Фото: EAST NEWS

В день президентских выборов США астронавты делают свой выбор прямо из космоса, находясь на борту Международной космической станции (МКС).

Почти все американские астронавты живут в штате Техас, законы которого позволяют голосовать из космоса. Нужен только специальный электронный бюллетень.

Перед тем, как отправиться в полет, астронавты, которые не смогут в день выборов присутствовать не только на своем участке, но и вообще на планете Земля, отправляют заявку на допуск к заочному голосованию. Избирком выдает им бюллетень, его затем отправляют из Центра управления полетами в Хьюстоне на МКС по защищенным каналам связи.

После того, как астронавт сделает свой выбор, заполненный бюллетень отправляется в избирком. Весь процесс конфиденциален, только у одного члена избиркома со специальным допуском есть доступ к таким бюллетеням.

У астронавтов уже есть опыт подобного участия в выборах. Впервые систему опробовал в 1997 году отправившийся в космос Дэвид Вольф. В 2016 году его коллега Шейн Кимбро проголосовал на президентских выборах с борта МКС.

В начале ноября на орбитальной космической станции окажется американка Кэтлин Рубинс. Запуск экипажа, в состав которого вошли также два российских космонавта – Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, запланирован на 14 октября.

Для Рубинс это будет второй полет в космическое пространство. В 2016 году 59-я женщина мира, побывавшая в космосе, провела на орбите 115 дней.