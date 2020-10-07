Дети и их родители довольны школьными обедами

Мониторинг проведен в течение сентября. Вместе с родителями в нем участвовали депутаты «Единой России», активисты региональных и местных отделений партии, которые проверяли качество еды, полноту порций, состояние пищеблоков, наличие графика питания учащихся и ряд других вопросов. Ключевой вывод проверки — существенных проблем с обеспечением школьников младших классов горячим питанием нет.

Обратим внимание, что деньги из федерального бюджета на обеды поступили в регионы в полном объеме. Более 80% школ готовят горячие завтраки и обеды самостоятельно, около 18% привозят еду, еще полтора процента кормят детей в других столовых. В отдельных случаях выдают продуктовые наборы. При этом фактически в каждой десятой школе страны ученикам начальных классов, которые болеют, к примеру, диабетом или имеют непереносимость тех или иных продуктов, готовят по специальному меню.

График питания школьников сформирован с учетом наполняемости классов и безопасной рассадки детей в столовой. В школьных столовых установлены рециркуляторы воздуха, бактерицидные облучатели, перед входом размещены антисептики, предусмотрена дополнительная дезинфекция столов и посуды.

Параллельно с проверками «Единая Россия» организовала опрос школьников и их родителей по вопросам качества школьного питания. Свыше 85% опрошенных им удовлетворены. Больше всего позитивных откликов получено в Брянской (97%), Новосибирской (96%) областях и в Республике Марий Эл (96%). Также высокие оценки организации горячего питания даны в Карачаево-Черкесской Республике (94%), Чувашской Республике (93,5%), Саратовской области (93%), Республике Мордовия (92%), Белгородской (91%), Калужской (90,5%), Курской (90,5%), Псковской (90%), Воронежской (90%), Ульяновской (90%) областях и Удмуртской Республике (90%). При этом участники опроса предложили, к примеру, добавить в меню больше фруктов и овощей, а также организовывать «шведские столы».

В ряде регионов отмечены следующие проблемы: например, в Иркутской и Вологодской областях, Республиках Тыва и Северная Осетия-Алания, Забайкальском крае, Севастополе в ряде школ оборудование в пищеблоках частично изношено. В Ингушетии в некоторых школах недостаточно помещений для организации питания. Кроме того, в числе проблем — разница в ценообразовании на продукты питания внутри одного региона, отсутствие рекомендаций на федеральном уровне по расходованию субсидии для детей, обучающихся на дому и в случае перехода на дистанционное обучение.

«Тема полноценного школьного питания очень важна, поскольку имеет прямое отношение к здоровью детей. Она включает в себя не только вопросы качества еды, контроль за продуктами, порядок отбора поставщиков питания, но и строгое соблюдение санитарных норм и правил, организацию питания для детей с особенностями в развитии, ведомственный контроль, — резюмировал координатор партпроекта «Новая школа», депутат Госдумы Алена Аршинова.. - Все эти аспекты требуют комплексного и системного решения с едиными подходами для всех регионов, то есть в формате федеральной системы школьного питания. Поэтому этот вопрос «Единая Россия» будет не только постоянно держать на контроле, но и предлагать механизмы по улучшению работы этой системы на всех этапах. Мы будем добиваться, чтобы все школьники получали не только предусмотренное горячее питание, но и чтобы оно соответствовало всем установленным требованиям и нормам по качеству, сбалансированности и безопасности».