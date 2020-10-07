Привычные миллионам автомобилистов документы будут выдавать только до 1 ноября: что нужно знать

Проверка документов водителя у одного из въездов в Москву. Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2016 году в России перестали выдавать бумажное свидетельство о праве собственности на жилье, теперь его заменила выписка из Росреестра. В начале 2020 года отменили трудовые книжки, теперь они электронные. Вместе с этим все, что раньше выдавалось на бумаге, сохраняет свое действие. Тоже самое произойдет и с паспортами технических средств (ПТС). С 1 ноября 2020 года в России перестанут выдавать бумажные паспорта на автомобили. На их место приходят электронные.

Все, что нужно знать автовладельцам, рассказывает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Что будет с бумажным ПТС?

Антон Шапарин:

- С 1 ноября бумажные паспорта на автомобиль выдавать не будут. Но они полностью сохраняют свое действие. Электронные ПТС будут выдавать на все автомобили, которые попадают на территорию России: ввозимые официальными представительствами, ввозимые гражданами. И, конечно, на новые автомобили, которые производят в России. На многие уже оформлены электронные паспорта. В России их выдано более 1,2 миллиона. В порядке эксперимента система действует уже давно и исправно.

Кто оформляет электронный ПТС?

- АО «Электронный паспорт» (структура Ростеха). Официальные производители и импортеры направляют информацию в эту единую систему, она синхронизируется с ГИБДД и с другими ведомствами.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Фото: YouTube

Что будет вписано в электронный ПТС?

- Технические характеристики, идентификационный номер транспортного средства (VIN), информация о техобслуживании, банковском, лизинговом обременении. Там будет гораздо больше информации, чем в нынешнем бумажном паспорте: и данные по переоборудованию, которые в бумажном виде вписываются не пойми куда и черти-как, и все данные по смене собственников, и данные по пробегу. Мы надеемся, что со временем сделки купли-продажи автомобиля будут производится в этой электронной системе. И в будущем человек, покупая автомобиль, будет видеть всю историю автомобиля знать, сколько раз его перепродавали и за сколько.

Кто вносит данные в электронный ПТС?

- Производитель, продавец, регистрационные органы.

Как получить эту выписку с данными?

- В ГИБДД. Надеюсь, что в будущем можно будет получить в любом МФЦ.

Какие преимущества электронного ПТС перед бумажным?

- ЭПТС обеспечат прозрачность вторичного рынка автомобилей. Люди смогут получить гораздо больше данных, правдивой информации. В прошлое уйдут подделки ПТС, которых сейчас много. Электронные паспорта снизят риски при покупке залоговых автомобилей. Дадут массу преимуществ вторичному рынку - на первичном рынке все и так в порядке. Теперь все будет обходиться без бумаги. Это современно и правильно.

Какие недостатки?

- В этой системе в буквальном смысле нет недостатков. Она идеальная. Ее нужно развивать и расширять. Система разрабатывалось много лет, на нее потрачено много денег и ресурсов. Она абсолютно надежна. В ней применяется суперсовременная криптография.

И система бумажных ПТС — это некий реликт, рудимент с 90-х годов. От нее давно нужно отказаться. Наконец-то это происходит.