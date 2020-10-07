Психолог рассказал, как натренировать память по технике криминалистов

Рассказываем, как развивать свою память, согласно криминалистике. Фото: Shutterstock

Психолог Денис Букин рассказал «КП», как развивать свою память, согласно криминалистике.

- Попробуйте словесно описать знакомого, друга, родственника. В криминалистике есть целый жанр – идентификация человека, а там большой раздел – словесный портрет. Человека описать довольно сложно, если у вас к этом нет привычки. Мы видим цвет глаз, рост. Но если попросить человека описать кого-то не очень знакомого, это будет сложно. Словесный портрет основан на том, что вы описываете человека по чертам. Какая форма лица, какой лоб – высокий, средний, низкий. Профиль – покатый, прямой или нависающий. Брови – широкие сросшиеся, короткие, наклонены в стороны, внутрь, круглые. Если вы по чертам описываете человека, вы будете тренировать «мышцу припоминания», представляя себе в воображении его лицо.

Для начала можно потренировать словесный портрет на фото из газеты, говорит наш эксперт. Берете газету, смотрите на известного человека и описываете его по чертам. Со временем вы наработаете список характерных черт, научитесь вычленять особенности и запоминать их.

- Это тренирует память, внимание и наблюдательность. Как работает наружное наблюдение в криминалистике или в разведке? Человек смотрит не за всем подряд, а он смотрит на конкретные вещи. Он вычленяет из происходящего, с кем человек встречался, что подбирал, покупал, обменивался ли чем-то, с кем переглядывался, разговаривал. Проверял ли человек, есть ли за ним хвост. Каждый профессионал наружного наблюдения знает, на что смотреть, - говорит Денис Букин.

Активность и целенаправленность – важное свойство не только памяти, но и мышления. Умный человек не размышляет во всех направлениях, он понимает, что ищет. Он задает вопросы к реальности, а не следует событиям в реальности. Восприятие человека в отдельных его чертах и особенностях поведения тренирует память, внимание и мышление.

НЕ ПРОПУСТИ!

«Комсомолка» запустила первую серию онлайн-лекций о секретах мозга в популярном сервисе TikTok. Об удивительных возможностях и тайных ресурсах нашего мозга рассказывают ведущие ученые и популяризаторы науки нашей страны.

Расписание лекций вы можете найти на нашем сайте.

Подписывайтесь на наш канал в TikTok!