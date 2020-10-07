Сестричка для Вагана: Татьяна Брухунова высказалась о рождении дочки от 75-летнего Евгения Петросяна

Татьяна Брухунова. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян наслаждаются жизнью и воспитанием сына Вагана. Полгода назад пятая жена родила 75-летнему сатирику долгожданного наследника, которого назвали в честь дедушки. Однако супруги не намерены останавливаться на одном ребенке.

Сыну Татьяны Брухуновой и Евгения Петросян исполнилось всего полгода. Ваган появился на свет весной 2020 года. Молодая жена юмориста часто рассказывает о малыше и делится фотографиями своих мамских будней. Она охотно отвечает на вопросы подписчиков в блоге.

Так, одна из поклонниц поинтересовалась, не хочет ли Татьяна подарить Евгению Вагановичу еще и дочку. Неожиданно Брухунова ответила, что не исключает такой возможности. "На все воля божья", - высказалась 31-летняя женщина.

Фолловеры также поинтересовались, чего бы она хотела для Вагаши. "Боже упаси от каких-то хотелок. Ребенок - это человек со своими желаниями, намерениями. Вырастет - сам разберется. Ему выбирать, кем стать в этой жизни и как ее прожить. А я всегда рядом. Все, что в моих силах, сделаю", - сказала Брухунова.

Она довольно откровенно ведет диалог с публикой, за что фанаты ее буквально боготворят. Когда Татьяну спросили, какие жизненные принципы изменились у нее после рождения ребенка, она заявила: "Вы меня пугаете. Почему жизненные принципы должны меняться с рождением ребенка? Что за чушь? Ребенок - это божья милость. Подарок свыше. Причем тут принципы вообще?".

Ранее жена артистка призналась, что не собирается становиться матерью-наседкой . Она уверена, что у мамы должно хватать времени и на себя, и на свои интересы, а тогда будет хорошо и ребенку. К тому же у Ваганчика есть высококвалифицированные и надежные няни, которым Татьяна может доверить свое сокровище.

Кстати, в том, что у наследника Петросяна появится сестричка, поклонники пары не сомневаются. Ведь рядом с молодой женой артист буквально расцвел. С фанатами согласна и клинический психолог и сексолог Елена Перелыгина. Специалист уверена - на одном ребенке Татьяна и ее именитый супруг вряд ли остановятся.

"Евгений Ваганович сделал правильный и мудрый выбор, вступив в отношения с Татьяной. Любо-дорого смотреть, как он помолодел и преобразился. В роли молодого отца Евгений Ваганович словно скинул несколько десятков лет. Энергетика спутницы позитивно сказалась на физическом и душевном состоянии юмориста. Очень милая пара. Рождение ребенка еще больше украсило и скрепило этот союз. По мужчине всегда видно, насколько он доволен личной жизнью. Уверена, что скоро в семье Петросяна будет еще прибавление, и у Вагана появится маленькая сестричка", - говорит эксперт.