Михаил Погребинский: «Россия оккупировала Украину» — это определение принято на Западе

Политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский Фото: Михаил ФРОЛОВ

Депутат пропрезидентской фракции в Верховной раде Олег Дунда страшным мозговым усилием сгенерировал знаковый законопроект для обсуждения в украинском парламенте. Если инициативу одного из ярых «Слуг народа» примут, то за «отрицание факта военной агрессии Российской Федерации по отношению к Украине» в незалежной начнут строго наказывать. Ну, как строго… Сначала крепко оштрафуют теле- и радиокомпании, в эфире которых прозвучала подобная крамола. А вот потом, если, возмутительное измышление вдруг прозвучит вторично, то вещателя и вовсе лишат лицензии. К чертовой, так сказать, бабушке!

Известный украинский политолог Михаил Погребинский до сих пор независимо от мозготворчества народных слуг высказывал свое мнение относительно того, что происходит между Киевом и Донецком с Луганском - и в прямых, и в «кривых» эфирах. Испугался ли он инициативы Дуды, обрушит ли она миропорядок?

- Михаил Борисович, депутат Дунда хочет карать за то, что на Украине кое кто у вас порой смеет вслух отрицать факт «военной российской агрессии против Украины». Почему сейчас?

- Возможно, это связано с историей с бывшим первым премьер-министром независимой Украины Витольдом Фокиным. Он был заместителем руководителя делегации Украины в трехсторонней группе в Минске. И сказал, что не видит признаков войны межу Украиной и Россией.

- Вот прямо так и сказал?

- Да. И это вызвало бурю негодования в Киеве. Ну, в партии войны обязаны были так отреагировать. Но кроме этих откровенных уродов жесткая реакция на это прошла и со стороны так называемых «умеренных». В том числе со стороны правящей партии «Слуга народа».

- И здесь Дунда тут как тут?

- На этом фоне возникла — хотя такие предложения звучали и раньше, но не доходило до обсуждения в Раде — идея законопроекта от Дунды. Если ты проявляешь себя как радикально антироссийский, то ты укрепляешь свою позицию в политическом классе, в сегодняшнем раскладе. И можешь претендовать на каике то позиции.

- Проголосуют?

- Думаю, сейчас вряд ли найдется достаточно голосов, чтобы проголосовать за такое предложение. Но само по себе оно говорит о том, как настроена значительная часть украинского правящего класса. И мы видим, как президент страны дает интервью, где говорит что мы ведем войну с Россией.

- Сам говорит или с подсказкой?

- Определение, что Россия оккупировала часть Украины — это принято в Евросоюзе и в США, Там, куда стремится украинская власть. Куда она стремится включить страну. И ей нехорошо, когда не все дружно поддерживают такую терминологию.

Если на Западе есть устоявшиеся запреты, что нельзя запрещать мысль или высказывания, что там есть свобода слова. Ограничения редкие и жесткие. Ну, нельзя прославлять нацизм с Гитлером. Но у нас таких запретов не было. И чем более антироссийская позиция укрепляется на Украине, тем больше шансов, что Запад похвалит. Денег не дадут — но похвалит.

- Кого возможный запрет коснется в первую очередь?

- Понятно, кого. «Интер» — не в первую очередь. У нас есть несколько «разговорных» каналов. Часть из них связаны с Медведчуком. Часть - нет. Но они занимают позицию такую: можно свое мнение высказывать открыто. Я высказываю такое: никакой войны России с Украиной нет. И объясняю, почему утверждать обратное - абсурдно.

- После принятия такого закона подобная возможность высказывать свое мнение у вас исчезнет?

- Если они введут этот закон, который, кстати, противоречит украинской конституции и Конституционный суд будет разбираться, законно это или нет, а я скажу то, что говорю регулярно на ряде каналов, то меня как минимум должны немедленно остановить — ведущие. Вещатели должны будут быстро заявить, что они не разделяют такую точку зрения. Вроде того, что они не согласны с моим мнением Если они этого не сделают, это станет оснований для претензий и, возможно, отзыва лицензии на вещание.

- Могут ли такой закон принять в этом году?

- Мне не кажется, что это не будет принято Пока еще нет...