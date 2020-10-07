Чистые игры «Россия - США» пройдут в 16 городах

Соревнования по сбору и сортировке мусора, Чистые игры, объединят Россию и США.

Межконтинентальный Кубок Чистых игр «Россия - США» пройдет 10 октября. Соревнования по сбору и сортировке мусора займут час времени, за который его участники должны будут привести в порядок зеленые зоны и побережье в 7 городах России и 9 - США. В этот перечень входит российская столица и Нью-Йорк, Гатчина и Сан-Франциско, Выборг и Майами, Белгород и Кливленд, Калининград и Ки-Бискейн, Краснодар и Эпплтон, Орел и Питтсбург , а также американские Вентура и Феникс .

Организовали Кубок Чистые игры совместно волонтеры проекта из Санкт-Петербурга и и представители благотворительной организации World Aral Region Charity (Гленмонт, Нью-Йорк), известную своими эко-проектами.

«Мы считаем, что нашу методологию объединения молодых активистов со всего мира для реализации инновационных идей экологической защиты можно применить и в других регионах Евразии. Несмотря на то, что регион Аральского моря остается в центре внимания нашей некоммерческой организации, в настоящее время мы приглашаем к партнерству для молодежной экологической защиты всю Евразию (Восточная Европа, Кавказ и Балканы) , - говорит Роберт Уиллард, президент благотворительной организации World Aral Region Charity.

По условиям эко-стартов организаторы отметят наиболее грязные зоны в своих территориях. А участникам придется ориентироваться по карте, чтобы найти и убрать мусор, который будут принимать волонтеры, в задачу которых входит также начислять игровые очки. Такой квест будет и интересным для участников и полезным для природы. Онлайн-рейтинг тех, кто принимает участие в состязаниях, будет доступен в приложении и на сайте «Чистых Игр», а сами они смогут принять участие в игре не только в своем городе, но и во всем турнире, сообщают организаторы проекта. Победителя ждет Кубок. А усилия всех игроков будут щедро вознаграждены, и и не только приятными эмоциями, но и пониманием, что его труд принес пользу экологии и мир стал немного чище, ведь все отходы переработают.

«С 2014 года наши игры проходят по всему миру - от Японии до Нигерии. В последние два года мы также проводили международные турниры в регионе Балтийского моря. Когда мы нашли возможность провести турнир, в котором участники собирают мусор одновременно, но на разных континентах, мы подумали, что это отличная идея - объединять людей, особенно в наши дни, когда нам нужно делать это на социальной дистанции », сказал председатель организации «Чистые игры», Дмитрий Иоффе.

Для участия в проекте «Чистые Игры» всем желающим необходимо зарегистрироваться на сайте.

СПРАВКА "КП"

«Чистые Игры»

"Чистые Игры" - это командные соревнования по очистке территорий от мусора и разделению отходов. Идея появилась в 2014 году, с тех пор прошло 853 игры в 300 городах России и в 16 странах мира, в том числе в Венесуэле, Китае, Японии, Вьетнаме, Малайзии, Индии, Нигерии, Италии, Польше, Казахстане, Беларуси и Украине. Игры объединили около 60 тысяч участников, результат их труда это больше 152 тысяч мешков или 1 207 тонны мусора.