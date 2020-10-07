Что взрывается на складах под Рязанью: снаряды рвутся рвутся каждые 5-10 секунд

Рязанская область. Шелемишево. Пожар на складе боеприпасов возле поселка Желтухино. Фото: Елена Скобельцына/ТАСС

Гигантские кусты дыма поднимаются над округой. Один за другим бухают взрывы. В Штабе Западного военного округа и в Минобороны говорят, что возгорание произошло из-за пала сухой травы, охватившего территорию части. Ее называют "бывшей" - там вместо штатного личного состава ("обслуживавшего" боеприпасы) остались охранники, пожарные и грузчики. Но есть и другие данные: что это не "бывшие склады", а бывший арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны. А склад от арсенала отличается примерно так же, как сельская лавка от центрального гастронома. Непоняток пока много. Если даже склады называют "бывшими", то почему там осталось такое количество боеприпасов, которые на протяжении уже нескольких часов рвутся через каждые 5-10 секунд? Совершенно очевидно, что и плотность их, и количество весьма внушительны. С одной стороны военные сообщают, что угрозы жителям близлежащих сел нет, а с другой местные администрации и МЧС объявили уже об эвакуации 14 населенных пунктов.

О чем это говорит? А о том, что военные им наверняка сообщили о "серьезности" боеприпасов, которые при возгорании и детонации могут разлететься так далеко. Спецы, с которыми я говорил, считают: такая дистанция говорит о том, что гореть и взрываться могут как танковые или артиллерийские снаряды, так и зенитные ракеты или ракеты от реактивных систем залпового огня.

Часть жителей уже эвакуировалась из сел. В них остались лишь те, кто категорически отказался выезжать.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Специалисты МЧС начали эвакуировать жителей сел и деревень, расположенных в радиусе нескольких километров от горящих складов. По официальным данным, вывезено более 1600 человек.

Разлетающиеся осколки боеприпасов подожгли траву в деревне Кузьминки-2, находящейся в трех километрах от воинской части.

В борьбе с огнем участвуют сотрудники МЧС, а также несколько десятков военнослужащих, задействована специальная военная техника — два пожарных танка и бронированные пожарные автомобили. Кроме того, МЧС направило на место пожарный поезд и привело в готовность самолет Ил-76 и два вертолета Ми-8. Также для тушения пожара планируется использовать специальных роботов. Четыре самолета Ил-76 направило на место и Министерство обороны.

По словам источника ТАСС в экстренных службах, борьбу с огнем осложняют порывистый ветер и раздающиеся примерно каждые 10 секунд взрывы. Пожар продолжает распространяться.

Взрывная волна и осколки снарядов повредили стены и окна нескольких десятков жилых домов.

В результате инцидента пострадали по меньшей мере два человека - в районную больницу привезли мужчину и женщину.

На место пожара вылетел глава МЧС Евгений Зиничев.

КСТАТИ

Федеральная трасса «Каспий» перекрыта из-за взрывов под Рязанью. Шоссе ведет на Волгоград и Астрахань. В радиусе пяти километров от горящих складов эвакуируют жителей деревень и поселков.

ОФИЦИАЛЬНО

Как сообщили «Комсомолке» в Минобороны, сводный отряд подразделений инженерных войск Западного военного округа направлен к месту чрезвычайного происшествия на территории склада хранения боеприпасов в районе н.п. Желтухино в Рязанской области.

В составе сводного отряда более 15 единиц военной и специальной техники, в том числе инженерные машины разграждения ИМР-2, робототехнические комплексы разминирования «Уран-6» и пожаротушения «Уран-14», а также около 100 специалистов инженерных войск.

В тушении пожара задействовано 11 единиц специальной военной техники Минобороны России, в том числе 2 пожарных танка, 2 специальных бронированных пожарных автомобиля и 5 пожарных машин, а также около 150 военнослужащих.

На один из аэродромов в Рязанской области перебазируются 4 самолета Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил, оборудованных выливными авиационными приборами ВАП-2, а также 3 вертолета Ми-8 армейской авиации ЗВО, оборудованные водосливными устройствами ВСУ-5.

Все это говорит о том, что «бывшие склады» боеприпасов были далеко не пустыми.

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Местные власти срочно эвакуируют население. Подальше от взрывов вывезли около двухсот детей (подробности).