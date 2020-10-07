ПСБ снижает ставки по кредитам до 3,8% годовых

Банк ПСБ снижает ставку по кредиту наличными до беспрецедентно низких значений. При подключении финансовой защиты деньги можно получить под 6,8% годовых. А если выполнить определенные условия, то стоимость заемных средств опустится еще сильнее - до 3,8% годовых. Предложение действует для всех клиентов при оформлении нового кредита. В том числе если они хотят рефинансировать потребительские кредиты, взятые в сторонних банках.

- Последние месяцы мы наблюдаем рост спроса на потребительские кредиты. Это связано как с реализацией отложенного спроса после режима самоизоляции, так и со стремлением заемщиков сэкономить на процентах, рефинансировав более дорогие кредиты, полученные 2 - 3 года назад. Мы стремимся повысить доступность кредитных средств. Ставка 6,8% годовых сейчас является лучшим предложением на рынке для массового клиента. При этом банк дополнительно поощряет ответственных заемщиков, предоставляя им возможность снизить ставку до рекордно низкого уровня - 3,8% годовых, - говорит директор департамента розничного кредитования ПСБ Андрей Точеный.

По его словам, предложение будет особенно востребовано у клиентов, получающих крупные кредиты на долгий срок (см. «Справка КП»). Схема работает следующим образом. Если заемщик будет аккуратно вносить ежемесячные платежи и не допускать просрочек, то банк будет автоматически снижать ставку на 1 процентный пункт каждый год. А максимальное снижение от первоначальной ставки по договору составит 3 процентных пункта.

При этом зарплатные клиенты могут оформить кредит по упрощенной процедуре - без посещения офиса и подтверждения дохода. Для этого достаточно подать заявку в мобильном банке, в течение пары минут она будет рассмотрена и кредитные средства поступят на счет клиента.

СПРАВКА «КП»

Ставка 6,8% годовых действует для кредитов на сумму от 700 тысяч до 3 млн рублей на срок от 12 до 84 месяцев.