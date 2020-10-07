Уже Шушу бомбят... Только храм пока не тронули

Ночью Степанакерт обстреляли. Фото: REUTERS

Ночью Степанакерт трясло. Мощные разрывы грохотали с периодичностью раз в час, а в перерывах между ними истошно орала сирена воздушной тревоги. К утру обстрелы чуть стихли и журналисты, облачившись в бронежилеты и каски, уже буднично отправились фиксировать новые разрушения.

По пути к месту ударов мы увидели на дороге неразорвавшиеся заряды кассетных боеприпасов и остановились, чтобы сделать несколько кадров. Внезапный сверлящий, как бормашина, звук в небе отбил охоту к фотолюбительству, и мы бросились по улице в поисках укрытия. Жужжание беспилотника нарастало с пугающей силой, словно он заходил на атакующий курс. И мы резко нырнули в узкую щель между домами.

На улицах Степанакерта Фото: REUTERS

Через минуту послышались разрывы в небе от работы карабахской ПВО. Еще через несколько минут город сотрясли новые мощные взрывы. Обстрел города продолжался.

Воспользовавшись затишьем, доезжаем до городка Шуши, который возвышается над Степанакертом. Ночью мы видели мощные разрывы в этой стороне. С утра выяснилось, что в результате обстрелов тут погибли 15 человек. Шуши – древний город-крепость, стоявший на перепутье торговых дорог. Люди здесь жили богатые и образованные. К 1918 году здесь было семь театров и 14 русскоязычных газет. Когда-то он имел столичный статус, но при советской власти центр карабахской автономии решили разместить ниже, на месте бывшего азербайджанского села Ханкенди. И построили там Степанакерт. А Шуши стал городом музеем с отличным панорамным видом на новую столицу.

Город бомбят Фото: REUTERS

Туристов здесь сейчас, конечно, нет. А люди с фотоаппаратами снимают дом культуры, буквально разнесенный на куски. Рядом с ним – торчащий из асфальта хвостовик реактивного снаряда от установки «Смерч». Однако само здание было явно разрушено чем-то помощнее. Военные грешат на тактический ракетный комплекс «Lora» израильского производства. Впрочем, в этой мешанине из арматуры и бетона уже и не разберешь. В уцелевших частях Дома культуры стоит пюпитр с нотами, звуковая установка, скрипка… А на зрительный зал упала крыша.

В подвале прятались гражданские, и его крыша не выдержала, провалившись внутрь. Погибло несколько человек, выживших вытаскивали, разбирая плиты строительным краном…

Жители города прячутся от артобстрелов в подвалах. Фото: REUTERS

На обратном пути подбираем старика со старухой, которые с тюками ковыляли вниз по дороге.

- Вам куда?

- К храму.

Доезжаем до центрального храма Степанакерта, который был торжественно открыт в 2016 году. В небе снова жужжит беспилотник, слышна стрельба по нему. Обитатели церкви стоят под мощными сводами, снимая пасмурное небо на телефоны. Спустя время противный звук смолкает, и люди возвращаются в храм.

Неподалеку - бомбоубежище. Тут собрались те, у кого в домах нет надежных подвалов.

Руины домов в Степанакерте Фото: REUTERS

- Я бы не хотела уезжать. Это моя жизнь. Я не здешняя, но огромный кусок моей жизни я провела здесь, это моя, считайте, родина, - говорит мне преподаватель музыкальной школы Арина.

- Ваши дети на войне?

- Сын – да. Но я надеюсь, что все будет хорошо. Понимаете, мир для нас сейчас – самое важное. Никакая мать не рожает своего ребенка для того, чтобы потерять на поле боя. Так и та сторона не для этого растила детей, чтобы потерять их. Каждая мать мечтает, чтобы ее ребенок был счастлив, где бы он ни был. Это главная цель всех жителей, кто здесь находится. И я знаю, что то же самое творится на той стороне. Поэтому мы просим всех людей на земном шаре что-нибудь предпринять, чтобы остановить все это. Вы понимаете, при каждом обстреле сжимается сердце, а ты не знаешь, может, кто-то из родных пострадал. А когда слышишь новости, сколько погибших... Разве так можно?! Это же так прекрасно – жить в мире. Нам нужно только это.

Степанакерт сверху во время артобстрела Фото: REUTERS

- У нее бакинский акцент, - скажет мне позже мой армянский товарищ. – Из Баку в свое время сюда очень много людей от погромов бежало. Но она не держит зла, понимая, что на той стороне матери чувствуют то же самое.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Азербайджан сжимает Карабах в «клещи»

Тем временем армянские формирования начали обстрел азербайджанских городов за линией фронта (подробности).