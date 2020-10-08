Более 8 миллионов призов выиграли участники лотерей в «Лотомании»

Акция «Лотомания» от крупнейшего распространителя государственных лотерей «Столото» поддержала тренд на экономичное потребление, который появился в период пандемии. Проект нашел широкий отклик – в нем приняли участие более 400 тысяч любителей лотерей.

Уникальная акция проходила с 6 июля по 30 сентября. В ней каждый билет играл трижды: в самой лотерее, розыгрышах призов от партнеров, а также главных призов месяца: Volksvagen Polo, 1 000 000 рублей и 1 500 000 рублей. По итогу акции участники получили 8 062 787 бонусов и скидок от 12 партнеров – популярных магазинов техники, образовательных сайтов, книжных магазинов, брендов одежды и обуви.

«Во время и после самоизоляции мы заметили новый тренд потребления: стремление минимизировать свои траты, не отказывая себе в базовых потребностях и маленьких радостях. Существенно возрос интерес к промокодам и скидкам. Акция «Лотомания» стала ответом «Столото» на новый запрос в потреблении. И мы увидели отклик наших участников. В среднем каждый зарегистрировал 12 билетов, то есть получил возможность 12 раз выиграть одно из предложений партнеров, а также актуальный сейчас дисконт на товары и услуги», – комментирует операционный директор «Столото» Варвара Басанович.

На протяжении всей акции участники покупали билеты, регистрировали их на специальном сайте и копили Лотокоины. Каждый, кто набирал 2000 лотокоинов, принимал участие в розыгрыше главного приза месяца. Первым по итогам июля разыграли Volksvagen Polo. Он достался молодой москвичке Полине Сукочевой, которая участвует в лотереях вместе с родными. Девушка планирует объездить на новом авто все Подмосковье, а летом поехать в Крым за рулем.

Победительница "Лотомании" Полина Сукочева

По итогам августа победителям «Лотомании» стал краснодарец Фарит Закиров. Он выиграл 1 000 000 рублей. Мужчина поделился, что этот выигрыш изменил его жизнь и подарил уверенность в себе.

Победитель "Лотомании" Фарит Закиров

— У меня был сложный период в материальном плане. Трудился на двух работах, не было свободного времени для себя и семьи, а тут такой подарок судьбы. Эти деньги мне очень помогут. Теперь я чувствую себя увереннее, — говорит Фарит.

Благодаря победе в акции, победитель закроет ипотечный кредит и сделает подарки близким. Мужчина уже уволился со второй работы, чтобы больше отдыхать и наслаждаться жизнью.

А третий приз месяца достался Ларисе Петренко из Ставрополья. По итогам сентября она выиграла в «Лотоманию» 1 500 000 рублей. Участница планирует вложить средства в покупку недвижимости, а остаток потратит на путешествие. Она давно хочет увидеть озеро Байкал и теперь ее желание исполнится.

Победительница "Лотомании" Лариса Петренко

— Как известно лучшее вложение — недвижимость. Поднакоплю, добавлю к выигрышу, а потом уже буду присматриваться к квартирам. А еще совсем скоро у меня отпуск, надеюсь получится устроить путешествие. Но это зависит от обстановки в стране с пандемией, — делится планами победительница. — Кстати, я сразу рассказала о выигрыше коллегам. Некоторые побежали покупать лотерейные билеты. Надеюсь и им повезет. Ну и я теперь нацелена выиграть многомиллионный суперприз.

И такая возможность у девушки будет уже в октябре. В «Русском лото», которое отмечает свое 26-летие, можно будет выиграть Джекпот в размере миллиарда рублей. Кроме этого для участников приготовили множество денежных призов, включая 100 призов по 1 000 000 рублей. В праздничном тираже выигрывает каждый второй билет. Трансляцию розыгрыша покажут по НТВ 18 октября.