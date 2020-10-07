"Критическая ситуация": актриса Наталья Андрейченко попросила молиться о ней

Наталья Андрейченко. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Наталья Андрейченко более 12 лет живет в Мексике и занимается духовными практиками. Звезда фильмов "Военно-полевой роман" и "Мэри Поппинс, до свидания»" в Канкуне открыла свой центр йоги. Она постоянно делится с подписчиками философскими размышлениями, а также дает советы по улушению кармы. Однако на днях знаменитость оставила тревожное сообщение.

Наталья Андрейченко обратилась к поклонникам. 64-летняя актриса заявила о том, что вынуждена покинуть свою виллу в Канкуне на берегу Карибского моря из-за надвигающегося шторма. По словам артистки, власти сейчас эвакуируют всех в убежища. Она же будет жить в отеле, расположенном в безопасном месте.

"Ближайшее время я, возможно, буду без связи, не теряйте меня... У нас тут происходит критическая ситуация... Движется ураган «Дельта» четвертой степени опасности из пяти. Порывы ветра достигают 200 км/ч. В далеком 2005 году после него в Канкуне не осталось ничего... Все было уничтожено. Город несколько лет приходил в себя...", - написала актриса в блоге.

По ее словам, все побережье останется без света - благодаря этому последствия от урагана будут с наименьшими потерями. "Я уже уехала из своей виллы, которая находится на побережье Ривьера Майя. Собаку Тоби отправила к своему помощнику на сушу... Молитесь за нас всех. Очень грустно, что все это может исчезнуть", - добавила знаменитость.

Наталья Эдуардовна сняла видео, на кадрах которого попрощалась со своим жилищем. Она переживает, что ей попросту будет некуда возвращаться после бедствия.

Отметим, звезда фильма "Мэри Поппинс, до свиданья" живет на берегу Карибского моря больше десяти лет. Актриса влюбилась в здешнюю природу и поняла, что это ее место силы. Она увлеклась духовными практиками и йогой, а также пристрастилась к сыроедению. В 50 лет прошла первое в своей жизни очищение организма на воде. Актриса теперь не может есть никакую отварную еду. Ей сразу становится плохо. Она любит уходить в джунгли, чтобы набраться сил в полной тишине и уединении. Артистка уверяет, что понимает язык животных и птиц, а также умеет предсказывать будущее.