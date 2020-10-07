Интрига парламентских выборов 2021 года: какая партия займет второе место?

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва должны состояться 19 сентября 2021 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как власти могли бы подкузьмить оппозицию на следующих парламентских выборах? В последнее время ходили слухи, что в 2021 году могут развести региональные выборы и выборы депутатов Госдумы: первые перенести на весну, а вторые оставить в сентябре. Тем самым снизив явку за оппозиционно настроенных кандидатов в федеральный парламент. Но вчера президент России Владимир Путин во время встречи с лидерами фракций Госдумы разрушил интригу.

«Лето закончилось, семьи вернулись домой, начинается учебный год, и родители на месте. Поэтому исходим из того, что для людей проведение выборов в сентябре — удобнее всего», — процитировал ТАСС слова Владимира Путина, сказанные им на закрытой части совещания.

Но другие вопросы остались. Удастся ли «Единой России» удержать результат, полученный на выборах в сентябре 2020 года? Какая из партий – КПРФ или ЛДПР - в парламентской гонке 2021 года займет второе место? И есть ли место в следующем российском парламенте место для новых партий? Ответить попытались участники круглого стола «Перспективы политических партий перед стартом парламентской кампании 2021 года», организованного Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).

ВРЕМЯ НАПРЯЧЬСЯ

Итак, фактически старт новой парламентской кампании дал сам Владимир Путин, сказавший, что выборы лучше всего проводить в сентябре.

«Интрига разрешилась. Можно смело и основательно готовиться к избирательной кампании с учетом обстоятельств, в которых мы находимся», – сообщил управляющий директора ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев.

Не рано ли говорить о старте новой парламентской кампании? Эксперты считают, что самое время. Причем, разрешение президентом спора вокруг даты голосования вполне может расслабить партии, однако делать этого не стоит.

Фактически старт новой парламентской кампании дал президент, заявивший, что выборы лучше всего проводить в сентябре. Фото: REUTERS

«Мы видим быстрое и активное проникновение партийных проектов в политическое поле. Политические процессы развиваются очень быстро и неожиданно. Поэтому спрогнозировать их не всегда удается», – пояснил президент Российской ассоциации политконсультантов Алексей Куртов.

Вырабатывать стратегии партиям необходимо уже сейчас. Причем, непросто придется всем – и лидерам, и аутсайдерам. Просто задачи у каждой их них будут свои.

Но обо всем по порядку…

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»: ОДНА ПРОТИВ ВСЕХ

На минувшей избирательной кампании «Единая Россия» показала неожиданно высокий результат – на уровне 35%. Это самый впечатляющий результат за последние годы. Эксперты считают, что партию «раскрутила» пандемия коронавируса. Причем, запрос россиян на стабильность и безопасность, а также серьезное обновление «Единой России» поможет партии сохранить лидерство в ходе избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы в 2021 году.

«Единая Россия» сейчас стоит особняком среди всех партий. Она будет как действующий чемпион мира по боксу против которого сосредоточили свои усилия все соперники, которые мечтают получить боксерскую корону», - заметил президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев.

По мнению политолога, у «Единой России» есть все шансы при пандемии коронавируса и экономическом кризисе захватить политическую повестку так, как они это делали весной, когда во время эпидемии всю свою политическую активность сосредоточили на добровольчестве. Когда все политические партии просели информационно, единороссам удавалось быть в повестке: партия и рейтинг свой поднимала, и улучшала жизнь людей.

Причем в связи с политической нестабильностью в Белоруссии и Киргизии у россиян формируется запрос на безопасность.

«Его может дать только власть и только «Единая Россия» как партия власти. Есть и риски, которые будут работать против. И задача партии не в том, чтобы только рассказывать о себе, но и грамотно пользоваться той политической и экономической ситуацией в мире и стране, чтобы сохранить свои лидирующие позиции», - пояснил Дмитрий Гусев.

Способна ли партия улучшить результат в следующую кампанию? Эксперты не имеют однозначного ответа. Он во многом будет зависеть от обстановки в 2021 году: состояния экономики РФ, темпах пандемии, работы актива партии. Но «стартовый потенциал» партии очень хорош.

На минувшей избирательной кампании «Единая Россия» показала неожиданно высокий результат – на уровне 35%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ДРАКА «ВТОРЫХ»

Гораздо интереснее, какая партия займет второе место вслед за «единоросами». Традиционно следующей по популярности партией считается КПРФ. Но уже четыре года ее практически догнало ЛДПР (разница составила всего три мандата в Госдуме). А сейчас «зюгановцы» рискуют реально проиграть «жириновцам»

«От традиционной левой оппозиционной парламентской партии граждане ждут другого качества активности, других подходов, других слов, других предложений, других рецептов, - сообщил директор Института новейших государств Алексей Мартынов. - Электоральное ядро же не растет у КПРФ, оно как было 10-15 лет назад, оно в примерно таком же состоянии и находится».

ЛДПР на сегодня активнее, ярче, острее. В первую очередь благодаря многолетнему лидеру партии Владимиру Жириновскому. Вопрос в другом – Владимир Жириновский практически ровесник Геннадию Зюганову (первому 74 года, а второму 76). Хватит ли сил у лидера ЛДПР ударно, как четыре года назад, провести парламентскую кампанию?

«СТАРЕЮЩАЯ ПАРТИЯ СТАРЕЮЩЕГО ЗЮГАНОВА»

Политолог Павел Данилин считает, что Зюганову пора на покой. Политик, конечно, проведет КПРФ в новый созыв Госдумы, но это будут его последние выборы. В 2026 году, к следующим выборам, он будет уже «в возрасте, в котором нужно думать о вечном, а не о политике». Официально процесс смены лидера КПРФ еще не запущен. Во «внутренней борьбе», по мнению политолога, участвуют две группы коммунистов: «старая гвардия», и «молодые орлы». Сам же Геннадий Андреевич, как подозревает эксперт, желает передать бразды правления КПРФ внуку Леониду, который в последнее время играет все более заметную роль в партии.

На сегодня КПРФ в кризисе - это «стареющая партия стареющего Зюганова».

«Стареющая с точки зрения закостенелости – они не меняются структурно, организационно, идеологически. Коммунистическая идеология четко сформулирована и описана. Они размыли советскую идеологию, в 1990–2000 годы постарались ее адаптировать к современности, и в этом состоянии замерли», – сообщил Алексей Мартынова.

«КПРФ по сути пропустила сезон 2020 года, когда можно было обкатать технологии, кадровые и стратегические решения. Даже в Иркутской области, где была высока вероятность второго тура на губернаторских выборах, партия не смогла предложить избирателю ничего нового», — отметил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. - Кроме того, компартия не смогла объяснить своему электорату, почему она не поддержала изменение Конституции, некоторые поправки в которую совпадают с левыми идеями».

А поскольку меняться коммунисты не хотят, именно поэтому регулярно жалуются на давление со стороны действующей власти.

ПОЛУЧИЛИ ПЕРВЫЕ ОЧКИ И ПРОПАЛИ?

Не очень оптимистично выглядит будущее и для «Справедливой России». Справедливороссы противостоят новым партиям, которые попытаются прорвать в Госдуму за их счет. Получить 5%, чтобы пройти в Госдуму, «эсэрам» будет непросто.

В настоящее время особое внимание привлекают к себе новые партии «За правду», «Новые люди» и «Зеленая альтернатива», которые на минувших выборах получили право на участие в выборах в Госдуму без сбора подписей избирателей.

«Они задали очень большую интригу, могут ли малые пройти в Госдуму, либо же кого-то из думцев старых потеснить. Мне кажется, что перспективы для прохождения в Госдуму у новых партий существуют. Они могут даже кого-то потеснить, ту же самую «Справедливую Россию», - отмечает директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Правда, сразу после в последнее время – после выборов в начале сентября - активность новых партий заметно снизилась. Хотя, как раз сейчас им необходимо наращивать результат. Эксперт считает это стратегическим просчетом руководства партий-новичков.

«Их немного в повестке, почти нет, это тоже показатель. Вот это умение получать очки и тут же их спускать в одно место - это очень специфическое умение новых партий, - резюмирует Алексей Чеснаков. - Если они потеряют эту волну, то дальше придется вкладывать серьезные усилия, чтобы ее опять освоить».