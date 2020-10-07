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Польша выписала разорительный штраф за «Северный поток – 2»: что будет с проектом

Разбираемся, чем недовольны поляки, и кому выгоден их демарш
Влад СМЕРТИН
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Варшава не скрывает, что ее беспокоит усиление присутствия «Газпрома» на европейском рынке.

Варшава не скрывает, что ее беспокоит усиление присутствия «Газпрома» на европейском рынке.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Управление по охране конкуренции и потребителей Польши выписало «Газпрому» крупный штраф – 29 млрд злотых, то есть 7,6 млрд долларов. Попали под раздачу и еще 5 европейских компаний, которые работают над «Северным потоком – 2»: британско-голландская Shell, французская Engie Energy, немецкие Wintershell и Uniper, австрийская OMV. Напомним, это ветка магистрального газопровода, которая идет из Ленинградской области в северо-восточную Германию.

Глава управления Томаш Хрустный объяснил журналистам, что такие беспрецедентные штрафы вызваны «схемами финансирования строительства «Северного потока – 2», не согласованными с польским антимонопольным органом.

- В течение 30 дней после получения решения фирмы, участвующие в проекте, должны будут расторгнуть договор о строительстве, - подчеркнул Хрустный.

В ЧЕМ ПРЕТЕНЗИЯ ВАРШАВЫ

Если коротко, поляки считают, что с их антимонопольным ведомством нужно было согласовать строительство газопровода. Хотя трубу проложили в территориальных водах и исключительных экономических зонах пяти стран: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Каждая из них разрешила строительство и эксплуатацию «Северного потока – 2».

Польшу же лишь приглашали поучаствовать в консультациях, равно как и три прибалтийские республики. Это требование Конвенции ООН об оценке воздействия на окружающую среду.

Кроме того, официальная Варшава не скрывает, что ее беспокоит усиление присутствия «Газпрома» на европейском рынке.

- Завершение проекта приведет к увеличению зависимости покупателей газа от единого поставщика – «Газпрома», - заявил Томаш Хрустный. – Это нарушение закона, которое подрывает нормы конкуренции.

Управление по охране конкуренции и потребителей Польши выписало «Газпрому» штраф в 7,6 млрд долларов.

Управление по охране конкуренции и потребителей Польши выписало «Газпрому» штраф в 7,6 млрд долларов.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЧТО ГОВОРЯТ В «ГАЗПРОМЕ»?

Российская компания заявила, что обжалует штраф.

- Решение польского регулятора нарушает принципы законности, соразмерности и справедливого разбирательства, а беспрецедентная сумма штрафа свидетельствует о желании любыми средствами противодействовать реализации проекта «Северный поток – 2», - говорится в заявлении «Газпрома».

В компании уверены, что не нарушали антимонопольное законодательство Польши, и готовы отстаивать свою позицию.

ЧИСТАЯ ПОЛИТИКА, НИКАКОЙ ЭКОНОМИКИ

- Это политический ход, который направлен на то, чтобы помешать завершению стройки, - уверен эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. – Сумма штрафа сопоставима со стоимостью всего проекта (7,6 млрд долларов против 9 млрд), так что вряд ли дело дойдет до его выплаты. Поляки занимаются казуистикой, ищут лазейки в европейском праве.

Худший сценарий развития событий – Польша попытается арестовать имущество «Газпрома» на своей территории. Например, по их земле проходит газопровод «Ямал – Европа». Впрочем, эксперт уверен, что до такого не дойдет. Ведь в Варшаве понимают, что последуют ответные меры. А это Польше не нужно.

Другой вопрос, что Польше нужно? Почему Варшава так вцепилась в «Северный поток – 2»? Неужели правда так боится зависимости от «Газпрома»? Но во-первых, труба идет не в Польшу, а в Германию. А во-вторых, в последние годы Польша планомерно снижает объем закупок газа из России и переходит на сжиженный природный газ из США.

- В истории с «Северным потоком – 2» Польша ведет себя так, чтобы обеспечить США максимальное присутствие на рынке Европы, - говорит руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. – Причем преследуя политические интересы, Варшава не редко действует в ущерб собственной экономике.

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