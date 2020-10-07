Есть ли у России национальные интересы

Флаг России над Зимним дворцом в Санкт-Петербурге. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С точки зрения логики, в Армении и в Азербайджане у России все должно сложиться примерно так же, как сложилось на Украине, в Белоруссии, Киргизии и Казахстане, Грузии.

То есть - плохо.

Российскую Федерацию и русских выдавливают по всему периметру границ. На Украине это было грубо и больно. В Казахстане и Азербайджане - осторожно и долго. В Грузии - нагло и тупо. В Белоруссии - не могу подобрать образ, но любая социология показала бы, что Россия потеряла лояльность белорусов в не меньшей степени, чем сам Лукашенко. Сложно прогнозировать, как пойдет дальше, но пока очевидно, что Россия – не контролирует и не управляет ситуацией на территории бывшего СССР.

Кто-то торопится сделать простой вывод, что Россия поддерживает «не тех», что она всегда на стороне диктаторов, не прислушивается к воле народа, а народ – это стихия и сметает абсолютно все преграды. Только это все – пустое…

В мире неисчислимое множество разной степени авторитарности стран, которые развиваются, воюют, вступаю в союзы или выходят из них. В общем и целом, развитые демократии как были, так и остаются на планете Земля в абсолютном меньшинстве, а конец истории при этом все равно не наступает.

Дело не только в том, что Россия вечно ставит на «лузеров». Главная беда в том, что Москва не знает – зачем она на них ставит, что она хочет выиграть? Главная проблема заключается в том, что у нашей страны до сих пор нет сколько-нибудь внятно сформулированных национальных интересов.

Более того, попытки всерьез обсуждать эту тему традиционно высмеиваются или шельмуются. Понятие «нация» в России по-прежнему остается полузапрещенным. Определение «националист» в полемике используют исключительно для того, чтобы назвать оппонента «гитлером», хотя даже Путин давно уже не стесняется называть себя националистом, хотя и оговаривается, что это он - «в хорошем смысле этого слова».

Отсутствие в политическом словаре термина «нация» очевидным образом делает невозможным и существование «национальных интересов».

Есть интересы личные, есть интересы групповые, есть – корпоративные. Интересы есть у Газпрома, у РАО ЕЭС, Русала, Лукойла, Роснефти. А у России - нет.

Отсутствие в политическом словаре термина «нация» очевидным образом делает невозможным и существование «национальных интересов». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Очень показательно, что темы национальных интересов не существует даже в повестке госпропаганды. Ее много лет замещают борьбой с Навальным, Ходорковским, украинской хунтой и "либерастами".

Национальные интересы укоренены в настоящем и всегда устремлены в будущее. Они определяют внешнюю и внутреннюю политику, выбор союзников, логику международных отношений и даже приоритеты в расходовании национального бюджета. А нам вместо национальных интересов предлагают до бесконечности обсуждать «общую историю» и «правду о Великой Отечественной войне».

Как показал украинский Майдан, белорусские протесты, очередная война в Карабахе, - общая история и победа в Великой Отечественной войне весьма слабо связаны с настоящим и не гарантируют никакого совместного будущего.

Весь постсовесткий мир лихорадочно строит национальные государства, отгораживаясь от России высоченной стеной словно это - «Игра престолов». Для двух уже постсоветских поколений в Киеве, Тбилиси, Ереване, Баку, Вильнюсе, Ташкенте, Алма-Ате - за той Стеной живут «одичалые», с которыми они не хотят иметь ничего общего.

И только Россия продолжает по сути проповедовать постпролетарский интернационализм, в котором нет никаких наций, а есть только «просто люди».

Эти самые «просто люди» однажды осознают себя другими, особенными, не такими, как мы, и выгораживают себе свои отдельные 6 соток. Все бы ничего, но еще вчера это были наши 6 соток. Так стал украинским Крым и Одесса, а в 90-х чуть не стали Чечня и Татарстан.

Российской Федерации хватило чувства самосохранения, чтобы провести «красную линию» хотя бы по своим государственным границам. Только этого в современном мире – мало.

За этими государственными границами живут десятки миллионов русских. Русские – это самый очевидный приоритет в национальных интересах России. Не мифическая «защита прав русскоязычных» (термин еще более подлый чем даже ельцинские «россияне»), а воссоединение всех русских людей – самого большого разделенного народа на земле.

Это должно быть главной целью, заветной мечтой. Так же, как для армян, заветной целью является - Арарат. Как для евреев был Иерусалим. Для немцев этой целью было объединение Германии, а для курдов – создание собственного государства.

Национальным интересом России является умножение русского народа, без которого никакой России просто не будет.

Национальным интересом России является благополучие и богатство всех ее граждан. Не элиты, а всего народа.

В этом нет ничего декларативного, абстрактного, чего нельзя потрогать руками. Просто любой федеральный и местный закон, любое государственное решение должно рассматриваться исключительно с точки зрения этого национального интереса.

Например, валютная либерализация умножает благосостояние российских граждан или облегчает вывод офшорного капитала за границу? Банковское регулирование Центрального Банка стимулирует рост отечественной экономики или нет? Международные соглашения с соседними странами приведут к увеличению числа рабочих мест для граждан России или напротив, откроют границы для миллионов гастарбайтеров? Новые газопроводы должны строиться в сторону Китая или в райцентры Красноярского края? Нужно второй раз за год переложить бордюры в столице или лучше построить новую школу в Вологде?

Видите, сформулировать национальные интересы оказывается очень несложно. Было бы желание.

Почему этого желания нет у тех, кому это положено «по работе», - не очень понятно.