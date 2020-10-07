Геннадий Онищенко: Не клевещите на сантехников. В каждой профессии есть те, кто выпить не дурак. Но - все меньше и меньше

Геннадий Онищенко в студии Радио "Комсомольская правда". Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Сантехники в России лишились звания тех, кто больше всех злоупотребляет алкоголем». По мнению наркологов, доблестных служителей ЖЭКов уверенно теснит отряд других - сразу нескольких специальностей, «где выпивают больше и чаще, чем даже в среде электриков». И вот наркологи назвали самые пьющие профессии...

Впрочем, все по порядку.

- Геннадий Григорьевич, как же так? - обратился я к нашему постоянному эксперту - академику РАН, первому зампреду Комитета Госдумы по образованию и науке Онищенко.- Раньше самыми пьющими считались именно сантехники, правильно? А сейчас выпустили исследование и там - совсем другой народ.

- Ну, во-первых, клеветали на сантехников. Среди них много добропорядочных людей, хороших отцов семейств, рукастых, как у нас в народе говорят… Значит, эта статистика, а, точнее, рейтинг, как вы говорите - это все несостоятельно.

- Почему..

- А я скажу - почему. По этим данным, где-то литров 12-14 на душу населения приходится...

- Это мы с вами в год выпиваем.

- Но - эта официальная цифра, в лучшем случае, - две трети от реального. Потому что есть нелегальный оборот…,

- Вы же имеете в виду спирта на душу населения?

- Это, да - спирта безводного. То есть, 96 градусов. Но 12 - 14 литров - это то, что пробито через чек. Но - эта цифра, в лучшем случае, две трети от реального. Потому что есть нелегальный оборот - то, что в официальных магазинах продается, и в некоторых регионах «нелегальщина» доминирует… Вы какие еще группы считаете «лидерами»?

- Не я, так исследователи дают. Там правоохранители, силовики, журналисты и врачи. Мы с вами, Геннадий Григорьевич, в одной группе. А чего вы никак не комментируете, что вы тоже в этой группе?

- Я что - в этой группе? Давайте так. Давайте мы будем с вами все-таки более уважительно относиться к своему государству.

Вот мы собрали цвет интеллигенции - врачи, конечно же, ну, с натяжечкой журналисты, а правоохранители у нас, вы ж помните, как говорили? Горячее сердце, холодная голова и чистые руки, да?

- А у нас еще так говорили, что, если не пьет - либо хворый, либо подлюка.

- Это - не у вас. Так вот, смотрите. Давайте будем говорить о том, что все-таки хоть тяжело, но снижается общий объем потребления алкоголя. Идет!

Это видно по поведению на улицах, по целеполаганию. Особенно - молодежи. Я с особым пристрастием смотрю именно на это, потому что все-таки меньше стали пить. Это хорошо.

Второе. Что касается врачей, я с этой цифрой никогда не соглашусь. Потому что не знаю, что было критерием оценки - мое заявление или все-таки какие-то более серьезные источники информации, там сколько я за месяц потратил на приобретение алкоголя, допустим, да...

Значит, тут какая-то неточность, и я этим данным не доверяю. Такого быть не может.

Что касается правоохранителей, ну, это очень большая группа населения и - размытая. Это и военные, и милиция, и судебные органы, и гвардия. Все…

- А журналисты?

- Ну, журналисты… ну, возможно, вот эта ваша фронда на отрицание всего, может, вас и приводит к тому, что вы…

- Мы не отрицаем. Наоборот.

- Ну, как же? Вы сегодня - главные виновники того состояния общества, правда, это вы все выдаете за правду-матку, но правду-матку можно с разными акцентами подать и вырвать какой-то один факт и преподнести его, как устрашение.

- Нет, никогда! Это вы, видимо, с правоохранителями нас путаете.

- Нет, давайте начнем с коронавируса.

- Нет, нет, не будем. Уже - и так... Достаточно. Скажите, а вот, может быть, вам в Думе табель о рангах издать? Ну, кто больше пьёт.

- Вы знаете, Дума занимается законотворчеством. А вот то, что вы предлагаете, - это у нас есть такой орган, который называется Росстат. Это государственная статистика и, нравится она нам или нет, но она единственная, кто может давать нам данные, на которые мы можем ссылаться. Почему? И это очень серьезно. Потому что, если раньше я мог от имени Минздрава приводить статистику, то сейчас мы говорим - по данным Росстата. Мы статистику туда отдаем, а они ее уже окормляют государевой дланью...

- О, дланью?!

- .. и она приобретает государственный статус.

А статистика Минздрава называется ведомственной.

- Понял. Спасибо.

- Так что, давайте будем искать причины, потому что пьем-то мы много… но все равно - меньше. Чем это было раньше.

Поэтому - я бы не стал здесь и сейчас устраивать соревнования, кто больше выпьет - сантехник или журналист...

- Или полицейский или врач? Ну, ладно.

- А надо вместе бороться за трезвость. Вперёд к победе!

- Ура!

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