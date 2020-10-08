Россия - Швеция 8 октября 2020: прямая онлайн-трансляция товарищеского матча по футболу

Стокгольм. Игроки сборной Швеции Виктор Линделеф и сборной России Артем Дзюба в матче Лиги наций УЕФА между сборными командами Швеции и России, 2018 г. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Россияне и шведская команда проведут в четверг, 8 октября, товарищеский поединок в Москве на поле армейского стадиона "ВЭБ Арена". Впервые с осени 2018 года две крепкие европейские сборные сойдутся в очной битве. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Лиги Наций Россия - Швеция 8 октября 2020.

Статистика личных встреч Россия - Швеция 8 октября 2020

10 раз команды играли между собой. 2 победы у россиян, 4 - у шведов, 4 раза матчи завершались вничью. Последний поединок команды провели 20 ноября 2018 года и шведы победили наших 2:0 у себя в Стокгольме. Ну а 5 сентября 2015 года россияне победили Швецию 1:0 в матче отборочного турнира Евро-2016. Это - последняя победа наших над шведами к этому дню.

Прогнозы букмекеров на матч Россия - Швеция 8 октября 2020

Сборной России дают больше шансов на успех в поединке против шведов.

Прогноз на матч Россия - Швеция 8 октября 2020

Россия сыграет вничью, либо же одержит победу над Швецией.

Стартовые пятерки на матч Россия - Швеция 8 октября 2020

Кто появится в стартовом составе каждой из команд, будет объявлено перед матчем.

Время начала матча Россия - Швеция 8 октября 2020

Матч Россия - Швеция 8 октября года в 19:15 по московскому времени.

Где смотреть матч Россия - Швеция 8 октября 2020

Прямую видеотрансляцию матча Россия - Сербия можно посмотреть 8 октября 2020 и начнется в 19:15 по московскому времени на Первом канале.

Трансляция матча Россия - Швеция 8 октября 2020

Трансляция матча Россия - Швеция 8 октября 2020 года состоится в прямом эфире на Первом канале с 19:15 по московскому времени.