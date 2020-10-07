Колокольцев: Из России за полгода выдворено 19 тысяч мигрантов

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр МВД России на "правительственном часе" в Совете Федерации Федерального Собрания России поблагодарил Валентину Матвиенко за выделение бюджетных средств на организацию центра обработки данных.

- Благодаря этому стали более четко регламентированы вопросы постановки и снятия иностранных граждан с учета по месту пребывания, а также их регистрации по месту жительства. Повышена ответственность принимающей стороны за фиктивную постановку на учет и регистрацию, - заявил Владимир Колокольцев.

Министр отметил, что только за январь – июнь в ходе проверочных мероприятий составлено около 240 тысяч протоколов об административных правонарушениях в миграционной сфере. За пределы России пришлось выдворить 19 тысяч человек.

- Принимаемые меры положительно отразились на состоянии миграционной ситуации в стране.

Сохранилась тенденция снижения уровня незаконной миграции. Сократилось количество преступлений, совершаемых иностранными гражданами на территории России, - подчеркнул Колокольцев.

Кстати, несмотря на такие кардинальные меры и закрытые границы, с начала года в России было выявлено и ликвидировано 139 нарколабораторий, где шло производство синтетических наркотиков. За полгода было зафиксировано и расследуется 130 тысяч наркопреступлений. Изъято было 12 тонн запрещенных веществ.