"Огонь любви": Анастасия Волочкова в микрошортах легла поперек дивана и сверкнула бедрами

Балерина показала, чем занимается с таинственным женихом Фото: СОЦСЕТИ

Считанные месяцы, а, может, и недели остались до главной свадьбы годы. Совсем скоро Анастасия Волочкова первый раз в жизни выйдет замуж. Пока же балерина наслаждается шикарной жизнью в своем роскошном особняке на Новой Риге. Рядом с ней верные помощники Лола и Рустам. И, конечно, таинственный красавец-жених, которого 44-летняя артистка прячет от чужих глаз.

Анастасия Волочкова очень много работает. Иногда именитая балерина позволяет устраивать себе выходные, чтобы просто ничего не делать и провести несколько счастливых часов подле любимого. В один из таких дней танцовщица опубликовала в блоге несколько сочных фотографий. Так, она предстала в микрошортах, лежа на животе поперек дивана и положив голову на мирно дремавшего котика Лакки. Знаменитость сверкнула изящными бедрами и похвасталась полушпагатом.

"Любимая подушечка в виде Лакки глазами любимого. А мы вообще решили этот день сделать выходным! Это такая свобода - позволить себе все, что хочется", - подписала она снимок.

А через некоторое время показала, чем еще занималась с женихом. "Огонь любви", - прокомментировала Волочкова фото.

В кадре Анастасия стоит в объятиях любимого в каминной. Он повернулся лицом к огню, так что поклонники смогли оценить лишь мускулистую спину и крепкий тыл избранника артистки. Сама же звезда кокетливо согнула ногу в сланцах с розами, накрыла своей рукой руку жениха и нежно улыбается.

"Я очень люблю радоваться и улыбаться! К счастью, сейчас мне даже повод не нужен, потому, что он есть! Это счастье, когда есть любовь. Когда каждый день засыпаешь и просыпаешься с любимым человеком. Какая разница, кто мой любимый человек, как его зовут и как он выглядит? Одно могу сказать. Он молодой, стройный, красивый, позитивный, с чувством юмора, добропорядочный и бесконечно сексуальный. Когда есть гармония и любовь. Это же божественный дар! Счастье и любовь любят тишину. Я всем желаю любить и быть любимыми", - резюмировала танцовщица.