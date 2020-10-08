Революция в Киргизии, последние новости на 8 октября 2020: что сейчас происходит в стране

Участник уличных протестов в Бишкеке. Фото: REUTERS

ПРЕЗИДЕНТ ВЫПУСТИЛ ВИДЕО

После взятия Дома правительства в Бишкеке стороны не могут договориться, кто теперь управляет страной. В интернете появилось видеообращение президента республики Сооронбая Жээнбекова (его местонахождение неизвестно), в котором он заявил, что сознательно не отдал приказ применять силу против протестующих во время штурма «Белого дома».

- Призываю людей, выходящих на улицы, их организаторов, политических лидеров вернуться в правовое поле, - сказал политик.

Тем временем местный парламент, Жогорку Кенеш, уже второй день заседает в одной из бишкекских гостиниц. Депутаты обсуждают, нужно ли объявлять президенту импичмент и кто станет новым премьер-министром.

Местонахождение президента Сооронбая Жээнбекова неизвестно. Фото: REUTERS

ДВА ПРЕМЬЕРА

Тем временем, как минимум два человека сообщают о том, что уже стали легитимными премьер-министрами Киргизии.

Один из них - бывший депутат Садыр Жапаров. В 2018 году он получил 11 лет за организацию несанкционированных митингов и захват в заложники губернатора Иссык-кульской области. В ночь на 6 октября сторонники освободили его из колонии под Бишкеком. По словам Жапарова, в должности премьер-министра его утвердил парламент.

Второй «премьер» - молодой активист Тилек Токтогазиев. По его версии, полномочиями премьера его наделил народный координационный совет, образованный оппозиционными партиями. (Справедливости ради, таких советов сейчас несколько).

В среду в центре столицы Кыргызстана прошел очередной митинг оппозиции. Фото: REUTERS

РЕЙДЕРСКИЕ ЗАХВАТЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Жители Бишкека организовали народные дружины, которые охраняют от мародерства крупные торговые центры и магазины. Тем не менее, захваты продолжаются.

Самое интересное:

- Неизвестные пытались захватить гостиницу на окраине Бишкека. Их требования - 1 миллион сомов наличными (это около 1 млн рублей) и возможность переночевать.

- Группа людей захватила офис крупнейшей горнорудной компании «Кыргызалтын» - их лидер заявляет, что «новые власти» назначили его директором.

- Вице-президент Федерации шахмат ворвался в здание Генпрокуратуры и объявил себя новым генеральным прокурором.

- Бывший районный прокурор захватил офис компании сотовой связи и объявил себя гендиректором. Через несколько часов его и его людей из здания выбили народные дружинники.

ЧТО ГОВОРЯТ В ДРУГИХ СТРАНАХ

На данный момент известно, что ситуацию в Киргизии в телефонном разговоре обсудили президенты России и Беларуси. О чем конкретно говорили Владимир Путин и Александр Лукашенко, не уточняется. Однако события в Бишкеке стали лишь одной из тем в повестке - наряду с открытием границ двух стран, Карабахом и коронавирусом.

Ранее Владимир Путин так прокомментировал события в Киргизии в интервью телеканалу «Россия»:

- Мы надеемся, что все обойдется мирно. Мы надеемся на то, что восстановится нормальный демократический политический процесс. И, повторю еще раз, как можно быстрее это должно произойти.