"Наша Асмус затмила Памелу Андерсон": в Москве состоялась премьера фильма "Китобой"

Кристина Асмус сыграла в фильме главную роль - девушку из порно-чата. Фото: кадр из "Китобоя".

На больших экранах фильм "Китобой" с Кристиной Асмус в главной роли стартует 8 октября, но в столичном кинотеатре "Иллюзион" создатели представили его на день раньше. Прежде, чем "приехать" в Москву, лента успела взять призы двух кинофестивалей - Венецианского и "Кинотавра" (на последнем сразу две статуэтки - за режиссуру и лучшую мужскую роль).

Гости премьеры. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Премьеру в "Иллюзионе" посетили не только актеры, но и редкий гость на показах - министр культуры Ольга Любимова, которая две недели провела на самоизоляции, после того как у отца чиновницы обнаружили коронавирус. Этот визит не был случайным: два года назад Минкульт поддержал съемки фильма, и теперь настало время оценить результат.

Министр культуры Ольга Любимова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

А вот главная звезда "Китобоя" Кристина Асмус на премьере не появилась - в этот вечер актриса играла в театре. Но именно она, по словам критиков, и сделала главную рекламу картине, решившись сыграть вебкам-модель (девушку, которая зарабатывает раздеванием перед камерой) после скандальных секс-сцен в "Тексте". Мол, ничто так не подстегивает интерес к фильму, как крики обывателей: "Асмус снова разделась!".

Елена Лядова и Владимир Вдовиченков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Но "Китобой" примечателен не только Кристиной. Главная фишка фильма - съемки на Чукотке: краю суровом, экзотичном и очень дорогом.

- Чукотка съела весь наш бюджет, - пожаловался продюсер проекта Алексей Учитель, который появился на премьере в черной маске с надписью "Гипноз". - Этот атрибут у меня со вчерашнего дня, с предыдущей кинопремьеры. У нас денег на маски не осталось, больно уж дорогие перелеты. Мы ведь несколько раз туда летали. За год до съёмок ездила малая группа - выбирать место, актеров. Парня этого выбрали, который сыграл главную роль. Он взял приз на "Кинотавре", а ведь ему, кажется, всего 16 лет, и он даже не актер! Простой чукотский парень.

Алексей Учитель с сыном Ильей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Вы ведь понимали, что Кристина Асмус в роли вебкам-модели вызовет резонанс? - спросили у Учителя репортеры.

- Дело в том, что мы сделали ей предложение ещё до «Текста». А когда фильм вышел и началась вся эта буча несправедливая по отношению к ней, пришлось практически уговаривать. Но Кристина очень органично вписалась в эту историю.

- Это фильм о том, как юный чукотский парень ради любви решается доплыть с Чукотки до Аляски. А вашей жизни были сумасшедшие романтичные поступки?

- На Аляску я, конечно, не плавал. Но поступки бывали... Если когда-нибудь я решусь снять фильм о собственной биографии, то вы обо всем узнаете!

- Как вы отреагировали, когда обыватели приписали вам роман с Кристиной Асмус?

- Я очень обрадовался, когда узнал, что мне такое приписали, хотя это, конечно, полная чушь. Кристина замечательная девушка, ее многие любят, и я был бы очень рад, если бы у неё все сложилось удачно.

Елена Лядова с братом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сюжет "Китобоя" многим напомнил фильм о Борате - журналисте из Казахстана, который увидев "Спасателей Малибу", ищет встречи с самой Памелой Андерсон.

- Думаю, Кристине Асмус во многом удалось ее затмить, - рассказал режиссер "Китобоя" Филипп Юрьев. - Но Борат - это комедия, карикатура, а у нас - искренняя история про первую влюблённость. Съемки на Чукотке были полнейшим экстримом: на нас нападали медведи, мы чуть не перевернулись на лодке, видели лежбище диких моржей и гренландских китов...

Режиссер Филипп Юрьев. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Каков бюджет картины? - спросили у режиссера журналисты. - Называют цифру в 25 миллионов рублей...

- Она, конечно, больше. Для фильма 25 миллионов - это маленькая сумма. Но очень помогло министерство культуры, а также сотрудничество с двумя европейскими странами - Польшей и Бельгией. И все равно расходы на команды и съемочную технику пришлось минимизировать.