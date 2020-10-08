Что происходит в Нагорном Карабахе, свежие новости на 8 октября 2020 года: обстановка на границе Армении и Азербайджана

Мы собрали свежие новости о том, что происходит в Нагорном Карабахе 8 октября 2020 года Фото: REUTERS

Война в Нагорном Карабахе, похоже, затянулась. Ни одна из сторон не хочет идти на уступки, обстрелы городов и сел продолжаются. Все больше мирных граждан и объектов инфраструктуры страдает от действий военных, которые предпочитают бить из-за угла и "по площадям".

ГРОЗНЫЙ АРМЯНСКИЙ ДРОН

Событие в Азербайджанской армии: в небе над Народным Карабахом удалось рассмотреть и сбить армянский дрон. Заявление об этом азербайджанские военные даже опубликовали на сайте военного ведомства.

"7 октября в 22:00 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Армении предпринял попытку осуществить полет над участком Агстафинского района на армяно-азербайджанской государственной границе.

БПЛА противника был немедленно обнаружен и уничтожен подразделениями ПВО Азербайджана", - вот так звучит это сообщение.

Почему-то перевода на русский язык не удостоилось заявления о том, что Азербайджан уничтожил артиллерийским огнем 10 танков, 6 пушек Д-20, самоходку "Акация", до 30 автомашин и большое количество живой силы противника. Вероятно, БПЛА произвел на них большее впечатление.

АЛИЕВ СОБИРАЕТ ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЕ

После того, как президент непризнанной Республики Арцах (Нагорный Карабах) Араик Арутюнян , а следом и премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказали о "ловушке", в которую удалось заманить более 200 азербайджанских военных, в Баку разразился скандал.

Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев лично посетил Центральный командный пункт Министерства обороны, где устроил разбор ситуации. Министру обороны Закиру Гасанову пришлось писать объяснительную.

И буквально тут же Араик Арутюнян поспешил сообщить о еще одной удаче: "Еще одна блестящая операция Армии обороны позволила не только освободить одну из наших потерянных позиций, но и спасти жизни наших 19 солдат, которые несколько дней отважно сопротивлялись врагу вместо того, чтобы отступать, им пришлось спрятаться в близлежащем лесу и ждать контратаку нашей армии. Кстати, в результате этой операции враг понес большие потери в военной технике, оставил на поле боя более 100 жертв, быстро отступив".

Не позавидуешь теперь бакинским военачальникам. Опять придется писать объяснительные.

АРМЕНИЯ ПОДСЧИТЫВАЕТ УЩЕРБ

"В ближайшее время Армения создаст комиссию по оценке ущерба, а после окончания боевых действий на основе профессионального заключения государство предоставит компенсацию за их восстановление", - такое заявление появилось в среду на страницах руководителей Армении.

А уже вечером 7 октября министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с главами оборонных ведомств Армении Давидом Тонояном и Азербайджана Закиром Гасановым.

В ходе переговоров коллеги обсудили текущую ситуацию в Нагорном Карабахе.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Путин и Алиев впервые обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

В среду, 7 октября, стало известно о том, что президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин впервые обсудили нагорно-карабахский конфликт в ходе телефонной беседы. Поводом для разговора послужил день рождения российского лидера (подробности)

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