Немецкое издание засудят за публикацию интервью Навального

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер Фото: REUTERS

В уже опубликованном интервью немецкому изданию Bild, российский оппозиционер Алексей Навальный, находящийся сейчас в ФРГ, сообщил, что бывший немецкий канцлер Герхард Шредер якобы получал от президента России некие «тайные платежи», при этом признав, что доказательств осуществления подобного рода денежных транзакций у него нет.

Неизвестно, на что рассчитывал Навальный, понимая, что подобные бездоказательные обвинения вряд ли останутся без внимания со стороны немецкого политика и государственного деятеля, особенно с учетом публикации их в СМИ.

В результате 76-летний Шредер сообщил, что подает в суд на Bild и издательский дом Axel Springer, которому принадлежит издание.

Шредер назвал обвинения в свой адрес, прозвучавшие в интервью, ложными. И после консультаций со своими адвокатами намерен обратиться в суд. Шредер намерен обвинить Bild в распространении непроверенной информации без его комментариев.

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