Вокруг России вспыхнули войны и революции: почему загорелся бывший СССР

Большая часть жителей Бишкека и прилегающих районов - в основном молодые люди. Их источником существования была работа в Москве. Когда в России возникает кризис – у киргизов на Родине бумерангом растет агрессия Фото: REUTERS

2020-й мистически превращается для нас в «черный год». В августе на дыбы встала Белоруссия. В сентября Армения и Азербайджан бьют друг друга из пушек в Карабахе. В октябре майдан охватил Киргизию - разъяренная толпа штурмом берет «Белый дом» в Бишкеке...

Кто стоит за цветными революциями у границ России?

Почему они вспыхнули в один момент?

В каких странах еще попытаются устроить госпереворот?

И не перекинется ли пламя революции на нашу страну?

Об этом «КП» поговорила с замдиректора института стран СНГ Владимиром Жарихиным, публицистом Георгием Бовтом и политологом Николаем Стариковым.

ПОЛЫХАЮТ БЕЛОРУССИЯ, КАРАБАХ И КИРГИЗИЯ. ЧТО ПРОИСХОДИТ?

СТАРИКОВ: По периметру российских границ в основном государства молодые, некоторые впервые образовались лишь после распада СССР. Но в любом случае стали независимыми меньше 30 лет назад. Вот в этих странах и пытаются устроить перевороты и войны. Ведь они объединены вокруг Москвы. Запад пытается сделать недееспособным Евразийский и Таможенный союзы. Хочет ликвидировать новый росток силы. Вспомните, как только было заявлено о создании Евразийского союза, так сразу тогдашняя госсекретарь Хилари Клинтон сказала: «Кто-то пытается восстановить Советский Союз». Поэтому идет давление на Россию. Чтобы она тратила силы, нервы и деньги на решение проблем союзников. Не бывает таких совпадений, чтобы подряд у всех соседей России возникли войны и попытки переворотов. Там долго велась подготовительная работа. И теперь решили бросить все карты на стол разом.

ЖАРИХИН: Всех выбила из колеи и пустила в разнос пандемия «короны». Она легла на все незажившие болячки этих стран. Раньше люди могли хотя бы среднесрочно планировать свою жизнь. И вдруг они не могут даже на неделю ее спрогнозировать. Это очень сильный психологический удар, который у одних вызывает депрессию, а у других – агрессию.

Но большинство конфликтов в странах СНГ не стали громом среди ясного неба. Карабах разгорелся 30 лет назад. Лукашенко сам настраивал народ против Москвы и не хотел передавать власть никому. В Киргизии и раньше были горячие стычки между кланами.

100 тысяч демонстрантов на улицах Минска — это как миллион в Москве! Такой протест сам по себе не рассосется Фото: Павел МАРТИНЧИК

МОЖНО ЛИ БЫЛО ПРЕДОТВРАТИТЬ ПРОТЕСТЫ В МИНСКЕ?

СТАРИКОВ: Белоруссии нам очень сложно помочь. Потому что главный организатор того, что произошло, сам Лукашенко. Он думал, что ухватил за бороду не только Бога, но и Запад. Надеялся, что все договоренности с ним будут соблюдать. Хотя там никогда не выполняли своих обещаний. Украина - тому пример. Москве можно было попробовать привести Лукашенко в чувство. Только он сам этого не хотел, открыто выступал против России.

Белоруссии нам очень сложно помочь. Потому что главный организатор того, что произошло, сам Лукашенко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЖАРИХИН: Лукашенко играет в демократию без демократии. Ему посоветовали: проведи реформы и досрочные выборы. Найди достойного сменщика, только не сына Колю. И спокойно удались на покой. Большинство людей в Белоруссии не хотят, в отличие от Украины, радикального разворота страны. Они хотят новых людей во власти. Так дай им это. 100 тысяч демонстрантов на улицах Минска — это как миллион в Москве! Такой протест сам по себе не рассосется. Поэтому в Белоруссии проблема пока далека от разрешения.

ПОЧЕМУ СНОВА СТРЕЛЯЮТ НА КАВКАЗЕ?

СТАРИКОВ: Этот спор Еревана и Баку за Нагорный Карабах просто невозможно разрешить. Конфликт был тлеющим. Его решили разжечь, чтоб получить политические выгоды. В первую очередь - Турция, которая подталкивает в бой Азербайджан. Эрдоган хочет восстанавливать Османскую империю. У него есть претензии к Москве из-за стычек на Ближнем Востоке. И есть исторические счеты Турции с Арменией. Вот и вырисовывается схема разжигания Карабаха.

ЖАРИХИН: Там уникальная ситуация. Россия, США и Франция – сопредседатели «Минской группы» по урегулированию в Карабахе – имеют схожие взгляды на решение проблемы. Но ни Армения, ни Азербайджан не готовы идти на уступки. И пока стороны не дозреют до компромисса, там будет вечная война.

Этот спор Еревана и Баку за Нагорный Карабах просто невозможно разрешить Фото: Александр КОЦ

ПОЧЕМУ БУНТУЕТ БИШКЕК?

ЖАРИХИН: В Киргизии старая борьба между кланами Севера и Юга. У них разные интересы, в первую очередь – экономические. Юг – сельскохозяйственный. Север – городской, индустриальный. Это не первое их противостояние. Во время прошлой киргизской революции был экономический кризис в России. Большая часть жителей Бишкека и прилегающих районов - в основном молодые люди. Их источником существования была работа в Москве. Когда в России возникает кризис – у киргизов на Родине бумерангом растет агрессия. Потому что не могут поехать в Россию на заработки. Их доходы упали в разы. Кто им пообещает денег, за тем они готовы пойти на улицы... Конфликт потухнет быстро. Как только кланы сойдутся на новых условиях передела власти. Надо только немного подождать.

СТАРИКОВ: Еще в мае 2019-го журналисты писали, что США выделяют Киргизии $2,5 миллиона якобы на мониторинг парламентских выборов. На самом деле все деньги пошли на финансирование подрывной деятельности. Если Россия знала, что американцы начали работу, как мы должны отвечать? Тоже направлять свои деньги, специалистов, работать с местной молодежью, правоохранителями. Пока в Киргизии есть два противоборствующих клана, кто-то всегда будет их ангажировать. Лучше этим заняться нам самим, чем отдать на откуп США, Китаю и Турции, которые имеют в этой стране свои интересы.

В Киргизии старая борьба между кланами Севера и Юга. У них разные интересы, в первую очередь – экономические Фото: REUTERS

ГДЕ ЕЩЕ ЖДАТЬ РЕВОЛЮЦИЙ ВОКРУГ НАС?

ЖАРИХИН: Давайте смотреть на график ближайших выборов. Потому что это уже отработанная технология — протесты недовольных итогами голосования. Что видим?

11 октября президентские выборы в Таджикистане. Эмомали Рахмон, кажется, держит страну под контролем. Но посмотрим на эти выходные. Не думаю, что там будут потрясения. Но, глядя на наше время, ничего исключать нельзя. Ведь Рахмон сидит в президентском кресле ровно столько же, сколько и Лукашенко — 26 лет.

Следующий тревожный пункт – 1 ноября - президентские выборы в Молдавии. Действующий лидер страны Игорь Додон ездит в Россию, встречается с Путиным. Это не нравится Западу. Думаю, там уже готовят вспышку недовольств.

В Узбекистане новый президент Мирзиёев, он плавно реформирует страну, ослабляет диктат, который был при предшественнике. Пока что его поддерживают. Но в Узбекистане, как и в Киргизии, стабильность очень зависит от экономического положения в России. Если у нас все сидят на карантине, гастарбайтеры не могут зарабатывать деньги. Они возвращаются в свои страны и весь гнев выплескивают на улицах.

БОВТ: Есть мнение, что распад Советского Союза в историческом плане еще не завершен. Осталось много неурегулированных вопросов. Молдавия и Приднестровье. Тот же Нагорный Карабах. Донбасс. Да и вся Украина, которая была создана как лоскутная республика, из остатков разных империй.

Вот скоро - 31 октября - парламентские выборы в Грузии. От Грузии уже отвалились Абхазия и Южная Осетия. Но осталась Аджария. Вдруг она тоже возбухнет? Все старые болячки СССР до сих пор продолжают кровоточить.

ДОБЕРУТСЯ ЛИ РЕВОЛЮЦИИ ДО МОСКВЫ?

СТАРИКОВ: Самое важное для нас — через год, в 2021-м, «цветную» революцию будут раскачивать уже в России. У нас будут выборы в Госдуму. Значит нужно, во-первых, сделать открытым подсчет голосов. Чтобы никто не мог упрекнуть, что голоса накрутили, нарисовали. Во-вторых, нужны свежие политические лица, идеи, партии, которые попадут в Госдуму. Чтобы прошли не три-четыре старые партии, а еще пара новых.

Но даже это не остановит от подготовленных заранее протестов. Думаете, для чего сейчас раскручивают Навального? Меркель предоставляет ему кортеж, ходит к нему в больничную палату, германские издания уже называют его оппозишн-фюрер... То, что сейчас подожгли страны вокруг России — только репетиция. Основная цель Запада, даже не сомневайтесь, переворот в Москве.

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