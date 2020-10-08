Дебаты кандидатов в вице-президенты США: Камала, Майк и муха

Это была их первая и последняя встреча в таком формате Фото: REUTERS

В американском Солт-Лейк-Сити (штат Юта) прошли теледебаты двух кандидатов на пост вице-президента США – демократки Камалы Харрис и действующего вице-президента от республиканцев Майка Пенса.

Это была их первая и последняя встреча в таком формате: если кандидаты на высший пост встречаются на теледебатах три раза, то для действующего и потенциального вице-президента протоколом предвыборной кампании предусмотрена всего лишь одна такая дискуссия.

Впервые в истории теледебатов их участники сидели на сцене за столами. Это было придумано для того, чтобы ограничить их передвижения по подиуму и сохранить положенное в период эпидемии коронавируса социальное дистанцирование. Для еще больше защиты Харрис и Пенса отделили друг от друга двумя плексигласовыми щитами. Против дополнительной защиты возражала команда Пенса, но, в результате, не стала ломать копья по этому поводу, согласившись на эти ограничения буквально за несколько часов до начала трансляции.

В отличие от первого раунда президентских дебатов Пенс и Харрис не стали тратить время на взаимные оскорбления, а сравнительно корректно обсудили насущные проблемы США и планы своих однопартийцев, которые они намерены воплотить в ближайшие четыре года.

Демократка Харрис обвиняла нынешнюю администрацию Белого дома, апеллируя к коронавирусу.

- Американский народ стал свидетелем величайшего провала президентской администрации за всю историю нашей страны. И поэтому республиканцы утратили свое право на переизбрание.

Муха, севшая на прическу Пенса в ходе дебатов, добавила тем для обсуждения американским соцсетям во время скучных дебатов.

Пенс, защищая своих, парировал:

- С самого первого дня президент Дональд Трамп ставил на первое место здоровье американского народа.

И перешел в атаку, припомнив Харрис ее комментарий о вакцине от COVID-19. Сенатор от штата Калифорния сказала, что будет первой в очереди на вакцинацию, если таковую порекомендуют врачи, но откажется от нее, если вакцину будет рекомендовать действующий президент.

- Способ, которым вы продолжаете подрывать общественное доверие к вакцине, которая может появиться во время работы администрации Трампа, я считаю бессовестным. Я прошу вас прекратить играть в политику, используя жизни людей. – потребовал Пенс.

Кандидаты в вице-президенты обсудили также Верховный суд, дела духовные, торговую войну с Китаем и налоговую политику.

Не обошлось и без забавных деталей: в какой-то момент на голову Пенса села муха, в одночасье ставшая знаменитой, благодаря пользователем соцсетей, которые стали выкладывать в Интернет свои шутливые предположения. «Муха – это китайский «жучок», читающий мысли Пенса и передающий их китайской разведке», - потешались они

Хотя один из пользователей позавидовал насекомому: «У этой мухи явно больше контактов с людьми, нежели у меня с начала введения ограничений из-за коронавируса».

Также в соцсетях гадают – была ли это та же самая муха, которая «приземлилась» на Хиллари Клинтон, когда та участвовала в теледебатах в рамках предвыборной кампании 2016 года.

За вице-президентскими теледебатами следили Дональд Трамп и Джо Байден. Оба по окончанию мероприятия заявили, что победили их напарники.

Твит Трампа появился практически мгновенно: «Майк Пенс выиграл по-крупному!».

Байден написал: «Камала Харрис, сегодня вечером вы заставили всех нас гордиться»

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