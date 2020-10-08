МТС и «Аптекарский огород» запустили бесплатный аудиогид по старейшему ботаническому саду России

Посетительница на выставке гладиолусов в "Аптекарском огороде". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Аудиогид «Место силы. Аптекарский огород» проведет посетителей по самым интересным точкам парка, автоматически включая соответствующие маршруту истории. За два часа можно прогуляться по смешанным лесам средней полосы России, узнать много интересного о кустарниках Дальнего Востока, увидеть гигантскую кувшинку, способную выдержать вес человека, понаблюдать за охотой хищных растений и многое другое. Интересные факты и звуковые эффекты – добавляют антуража. А голос, который будет сопровождать гостей парка, принадлежит директору ботанического сада Алексею Ретеюму – он лично составлял и записывал аудиогид.

Что особенно приятно сегодня, прослушать экскурсию можно как на территории сада, так и удаленно – из любой точки мира, даже не выходя из дома. Размещен аудиогид на бесплатной платформе izi.TRAVEL и в одноименном мобильном приложении. Скачать его могут абоненты любого оператора.

«Старейший ботанический сад России наконец вступил в современность! У нас появился первый цифровой аудиогид — за всю более чем 314-летнюю историю. "Аптекарский огород" шагнул в новую эру. Это решающий, переломный день в истории сада», — рассказал директор Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Алексей Ретеюм.

Аудиогид стал частью федеральной программы МТС в сфере экологии “Место силы”, направленной на сохранение природного наследия, развитие экологического просвещения и поддержку экотуризма с помощью цифровых технологий.

«Мы рады, что “Аптекарский огород”, несомненно являющийся одним из любимых москвичами и гостями города мест, стал первой в столице площадкой для реализации проекта. Аудиогид, который мы запустили сегодня, станет стартовой точкой для совместного развития цифровой инфраструктуры сада и запуска системы образовательно-развлекательных сервисов для посетителей парка», — прокомментировал Евгений Галушко, советник по телекоммуникационному бизнесу ПАО «МТС».