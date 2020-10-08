Американский паук сплел паутину, которой мог бы ловить людей

Вот так наплел!

Кошмарную паутину сфотографировал Фрэнсис Скалики (Francis Skalicky) - сотрудник по связям с общественностью природоохранного департамента штата Миссури (Missouri Department of Conservation), - сообщила британская газета The Daily Mail, сославшись на страничку департамента в Facebook. Фрэнсис наткнулся на сеть в лесу близ города Спрингфилд (Springfield). Паутина диаметром почти в 2 метра была натянута между двух деревьев. В такой «ловушке», как полагает фотограф, вполне мог бы запутаться человек, попав в нее ночью.

Первооткрыватель паучей сети поделился на ходкой в социальных сетях. Простите уж за каламбур.

Путину сплел паук-кругопряд (Araneidae) - отнюдь не гигант, каким его можно было бы представить, глядя на «ловушку». Размер тельца кругопрядов от 1 до 4 сантиметров, ноги, правда, у них длинные – достигают 12 сантиметров в размахе. Но есть и совсем крошечные экземпляры – по половине сантиметра.

Людей пауки не ловят – питаются в основном насекомыми, но иной раз могут съесть мелких птиц, попавшихся в сети. Паутину начинают плести ближе к вечеру, добычу стерегут ночами, узнавая о том, что она попалась по вибрации нитей своей сети.