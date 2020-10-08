В Минобороны рассказали, как усмиряют пожар на складе боеприпасов под Рязанью

Минобороны России создало достаточную группировку сил и средств для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Рязанской области Фото: REUTERS

Дмитрий Булгаков, генерал армии, заместитель Министра обороны РФ:

- Минобороны России создало достаточную группировку сил и средств для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Рязанской области. На 6.00 утра мы выполнили ряд задач для того чтобы приступить к ликвидации последствий ЧС. Для этого в очаге возгорания на территории арсенала в составе группировки есть 5 пожарных танков, инженерные машины разграждения.

Восстановлено регулируемое движение автомобильного транспорта на федеральной трассе «Каспий». Железнодорожное движение из-за режима ЧС не останавливалось.

Население, проживающее в поселках, находящихся рядом с арсеналом, расселено. Всего в настоящее время в пунктах временного пребывания находится чуть более 100 человек, которые в полном объеме обеспечены питанием.

Около 2 часов 8 октября специалистам Минобороны России удалось провести наземную разведку технической территории арсенала, благодаря которой были определены предварительные варианты дальнейших действий по ликвидации последствий ЧС.

Сейчас мы проводим рекогносцировку для уточнения порядка применения сил и средств и приступим к выполнению задач по ликвидации. К утру четверга интенсивность детонации штабелей с боеприпасами на территории арсенала значительно уменьшилась.

КТО УСМИРЯЕТ ПОЖАР

К ликвидации пожара на территории склада хранения боеприпасов в Рязанской области привлечено свыше 650 военнослужащих, 194 единицы военной и специальной техники, 4 самолета Ил-76, оборудованных выливными авиационными приборами ВАП-2 и 3 вертолета Ми-8 с водосливными устройствами ВСУ-5.

К месту ЧС прибыли сводные отряды разминирования в составе около 120 специалистов инженерных подразделений ЗВО и 32 единиц военной и специальной техники, в том числе 5 единиц многофункциональных робототехнических комплексов «Уран-6» и «Уран-14», для мониторинга обстановки задействовано 17 беспилотных летательных аппаратов различных типов.