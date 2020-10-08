“Нырнул и сразу пошел на дно": в Москве в бассейне фитнес-клуба утонул 26-летний актер Ренат Кафиятуллин

Мужчину вытащил тренер, но реанимировать его, несмотря на все попытки, так и не удалось Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Еще одна очень странная смерть в московском бассейне случилась поздно вечером в среду, 7 октября. Все произошло в фитнес клубе на севере столицы, что на улице Ангарской. После занятий в тренажерном зале 26-летний актер Ренат Кафиятуллин отправился в бассейн. Мужчина провел там всего 15 минут, после чего случилось страшное.

- Он нырнул и сразу пошел на дно. Посетители первыми заметили и стали кричать. Тренер был на месте, нырнул и очень быстро его вытащил, - рассказал следователям один из очевидцев.

Тренер Александр Рыжов и подоспевшая медсестра принялись откачивать молодого мужчину: делали искусственное дыхание, массаж сердца. Но не помогло.

- Потерпевший скончался до приезда скорой. По данному факту сейчас проводится проверка, - сообщила «КП» Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

Тело Рената направлено на экспертизу. В ближайшее время будут установлены причины его смерти.

Известно, что молодой человек больше полугода посещал этот фитнес-клуб. По словам коллег из молодежного театра Вячеслава Спесивцева, он вел здоровый образ жизни: не пил, не курил. В труппе театра Ренат работал больше двух лет. За это время он успел сыграть в шести спектаклях. Но больше всего он гордился своей творческой работой по озвучке книги Николая Лескова «Ум свое, а черт свое». Парень увлекался русской классикой 19 века и планировал создать ряд аудиокниг. В театре он также был задействован именно в классическом репертуаре. К примеру, он играл главные роли в спектаклях по произведениям Достоевского, Тургенева, Гоголя.

Напомним, две недели назад, 23 сентября, в другом бассейне фитнес-клуба Москвы на Красной Пресне погибла 32-летняя София Конкина, дочка заслуженного артиста России Владимира Конкина. Спустя неделю после случившегося возбудили уголовное дело. Но до сих пор обвинение никому не предъявлено.