Тимати сыграл в развод ради главной роли в шоу «Холостяк»

Поклонники все еще надеются, что красивая пара Тимати и Анастасии Решетовой когда-нибудь снова будет вместе. Может после «Холостяка»? Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

37-летний бизнесмен и музыкант Тимати в 2020-м году начал новую во всех отношениях жизнь. Покинул музыкальный лейбл, который успешно развивал с партнерами, и отправился в свободное плавание как артист. Тимуру Юнусову отошли несколько успешных брендов некогда его «группы компаний» - все же 15 лет строил бизнес-империю. После таких перемен артисту Тимати необходима была новая пиар-компания, которая привлечет к его раскрученному имени-бренду новую аудиторию. Сегодня стало известно, что Тимати – новый герой шоу «Холостяк». Это рейтинговый телепроект, где незамужние молодые женщины завоевывают руку и сердце завидного неженатого мужчины.

Тимур сейчас начал массированную атаку завоеванию аудитории: выпустил трек с модным у молодежи Моргенштерном – именно этого исполнителя даже на карантине приглашают чаще всего на закрытые вечеринки и заказники. Тут же и Тимати становится нарасхват на подобных мероприятиях – на этой неделе он в паре с Моргенштерном выступил на праздновании дня рождения модной блогерши и по совместительству супруги очень богатого человека… Но всего этого мало для максимально эффективного результата, поэтому в ход пошла тяжелая артиллерия. Пример Ольги Бузовой вдохновил уже многих артистов. Бузова после настоящего развода с мужем-футболистом получила самую большую аудиторию в стране в социальных сетях и мощную поддержку миллионов поклонников. Некоторые примерные творческие семьи решили попробовать поднять интерес к себе подобным образом. Говорят, что любовный скандал Королевой и Тарзана срежиссирован ради пиара. Друг Тимати многодетный рэпер Джиган сыграл роль «плохого мужа» и развод с женой – после чего семья получила новые рекламные контракты, а артист волну интереса. Так как развод оказался липовым, то и фидбэк не такой мощный, как у Оли.

Несмотря на расставание с Решетовой, Тимати проводит много времени с сыном. Холостяк — отличный отец Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Вот и Тимати сразу после ухода из лейбла сообщил о переменах в личной жизни. Женат он не был, но в гражданском браке с 24-летней моделью Анастасией Решетовой воспитывал сына, которому в октябре исполняется годик. Парочка объявила о расставании, и вот уже Тимур Юнусов в «Холостяке». Сейчас идет кастинг невест, зимой – съемки, а весной 2021 года – премьера на ТВ. К этому времени возможно и концерты на крупных площадках начнутся в полную силу, так что музыкант сможет на волне телеинтереса объявить и о датах релизов новых треков, и о выступлениях. Кстати, Егор Крид именно так и сделал, когда попал в «Холостяк» - дата его большого концерта случайно совпала с эфирами.

Как известно, никто из российских «Холостяков» не построил после эфиров отношений с выбранными на шоу красавицами. А сезон с Тимати будет уже восьмым. Однако этот проект вызывает неизменный интерес у женской аудитории, и уже сейчас понятно, что восьмой сезон грозит стать самым рейтинговым. Потому что такого крутого «Холостяка» у нас еще не было. Тимати не только известный человек, но еще и богатый - в самом свежем рейтинге Forbes его годовой доход обозначен солидной цифрой в $5,1 млн. После объявления о расставании с Решетовой, Тимати ведет себя достойно – постоянно видится с сыном, прекрасно общается с его матерью. Случилось это расставание ради участия в рейтинговом проекте или так распорядилась жизнь? Ответ на этот вопрос мы вряд ли получим. Так как помириться Тимати и Анастасия могут и по-настоящему, и по заранее продуманному сценарию. А могут и не помириться. Точно известно одно – отличное шоу гарантировано.

Ну а поклонницам Тимати можно пройти кастинг для участия в шоу «Холостяк». Это гарантирует рост числа подписчиков в социальных сетях, узнаваемость, а для некоторых наиболее активных героинь шоу контракты с рекламными и модельным агентствами. Кастинг невест для Тимати на сайте.