В новом трекере «Шаги ВКонтакте» пользователи могут соревноваться в количестве пройденных за день шагов

. Фото: ВКонтакте

На платформе «Здоровье ВКонтакте» появился трекер активности — теперь пользователи узнают, как много шагов они сделали за день и сколько это в километрах. Все результаты оформлены в виде рейтинга: желание обогнать друзей может стать стимулом, чтобы заменить поездку на пешую прогулку. Благодаря такой соревновательной механике сервис «Шаги ВКонтакте» вдохновит пользователей больше двигаться и укреплять здоровье.

С «Шагами ВКонтакте» неважно, какие фитнес-трекеры и мобильные устройства выбирают близкие — здесь объединяются результаты всех друзей. Можно посмотреть, кто активно провёл выходные, а кто предпочёл отдых на диване. Большая пройденная дистанция — ещё и повод пообщаться: например, можно прямо из рейтинга открыть профиль человека и расспросить о местах, где он побывал.

Результатом дня можно поделиться с друзьями — в историях или на стене. Причём картинку с количеством пройденных шагов легко персонализировать: выбрать фон на свой вкус или добавить фотографию — например, из парка, где была прогулка.

Пользователю также доступна подробная статистика: сколько он прошёл за месяц и неделю, топ друзей за этот период, сравнение сегодняшнего результата со вчерашним. Если человек укажет цель, то сервис подскажет, сколько шагов до неё осталось. Кроме того, можно сравнить свой результат с показателями остальной аудитории ВКонтакте — и узнать, что «вы лучше 70% пользователей».

Вскоре в «Шагах ВКонтакте» можно будет бросать друзьям вызовы, а за прогулки получать виртуальные награды. Так, если каждый день в течение недели проходить больше 10 тысяч шагов, пользователь удостоится значка «Дорогу осилит идущий», а если в течение месяца — достижения «Повелитель дорог».

Антон Циварев, директор по развитию суперприложения ВКонтакте:

«Пандемия казалась чем-то временным, но спустя полгода стало понятно, что наша жизнь ещё не скоро вернётся в прежнее русло. Поэтому мы работаем над технологиями, которые сейчас особенно нужны: помогают поддерживать связь, следить за здоровьем, обучаться, удалённо решать рабочие и домашние дела. Новый трекер активности „Шаги ВКонтакте“ — один из таких сервисов. Он вдохновит больше двигаться и чаще бывать на свежем воздухе — это полезно и в пандемию, если соблюдать все меры предосторожности».

«Шаги ВКонтакте» — часть представленной в конце сентября платформы «Здоровье ВКонтакте». Уже сейчас она подскажет, как снять стресс при помощи дыхательных упражнений и сколько воды нужно пить, чтобы сохранять баланс в организме. Ещё платформа может помочь бросить курить и напомнит, когда нужно принять витамины. Всеми функциями можно пользоваться бесплатно прямо в мобильном приложении VK. Платформа доступна по ссылке vk.com/health и во вкладке «Сервисы» в мобильном приложении VK.

. Фото: ВКонтакте

На платформе «Здоровье ВКонтакте» появился трекер активности — теперь пользователи узнают, как много шагов они сделали за день и сколько это в километрах. Все результаты оформлены в виде рейтинга: желание обогнать друзей может стать стимулом, чтобы заменить поездку на пешую прогулку. Благодаря такой соревновательной механике сервис «Шаги ВКонтакте» вдохновит пользователей больше двигаться и укреплять здоровье.

С «Шагами ВКонтакте» неважно, какие фитнес-трекеры и мобильные устройства выбирают близкие — здесь объединяются результаты всех друзей. Можно посмотреть, кто активно провёл выходные, а кто предпочёл отдых на диване. Большая пройденная дистанция — ещё и повод пообщаться: например, можно прямо из рейтинга открыть профиль человека и расспросить о местах, где он побывал.

Результатом дня можно поделиться с друзьями — в историях или на стене. Причём картинку с количеством пройденных шагов легко персонализировать: выбрать фон на свой вкус или добавить фотографию — например, из парка, где была прогулка.

Пользователю также доступна подробная статистика: сколько он прошёл за месяц и неделю, топ друзей за этот период, сравнение сегодняшнего результата со вчерашним. Если человек укажет цель, то сервис подскажет, сколько шагов до неё осталось. Кроме того, можно сравнить свой результат с показателями остальной аудитории ВКонтакте — и узнать, что «вы лучше 70% пользователей».

Вскоре в «Шагах ВКонтакте» можно будет бросать друзьям вызовы, а за прогулки получать виртуальные награды. Так, если каждый день в течение недели проходить больше 10 тысяч шагов, пользователь удостоится значка «Дорогу осилит идущий», а если в течение месяца — достижения «Повелитель дорог».

Антон Циварев, директор по развитию суперприложения ВКонтакте:

«Пандемия казалась чем-то временным, но спустя полгода стало понятно, что наша жизнь ещё не скоро вернётся в прежнее русло. Поэтому мы работаем над технологиями, которые сейчас особенно нужны: помогают поддерживать связь, следить за здоровьем, обучаться, удалённо решать рабочие и домашние дела. Новый трекер активности „Шаги ВКонтакте“ — один из таких сервисов. Он вдохновит больше двигаться и чаще бывать на свежем воздухе — это полезно и в пандемию, если соблюдать все меры предосторожности».

«Шаги ВКонтакте» — часть представленной в конце сентября платформы «Здоровье ВКонтакте». Уже сейчас она подскажет, как снять стресс при помощи дыхательных упражнений и сколько воды нужно пить, чтобы сохранять баланс в организме. Ещё платформа может помочь бросить курить и напомнит, когда нужно принять витамины. Всеми функциями можно пользоваться бесплатно прямо в мобильном приложении VK. Платформа доступна по ссылке vk.com/health и во вкладке «Сервисы» в мобильном приложении VK.