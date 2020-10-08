"Его можно было спасти": появилось видео последних минут утонувшего в московском бассейне актера

В причинах смерти 26-летнего актера Рената Кафиятуллина, который 7 октября утонул в бассейне «Арт Спорт», что на улице Ангарной, сейчас разбирается Следственный комитет. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В причинах смерти 26-летнего актера Рената Кафиятуллина, который 7 октября утонул в бассейне «Арт Спорт», что на улице Ангарной, сейчас разбирается Следственный комитет. Одной из главных улик стала запись с камер видеонаблюдения. Ролик оказался в распоряжении «Комсомольской правды».

На кадрах хорошо виден небольшой бассейн: всего на три плавательных дорожки. Вместе с Ренатом в это время там находились семь человек. Одна из девушек первой заметила, что мужчина утонул. Именно она и позвала на помощь инструктора Александра Рыжова. Вот только мужчина явно не спешил спасать утопленника.

Сначала он пошел в другую часть бассейна, чтобы взять специальный крюк. Он несколько раз ткнул им в воду, в которой находился Ренат и только после этого начал его спасать. Причем до того, как прыгнуть в воду, Александр снял сланцы. На все про все ушло больше 20 секунд. Возможно, именно это потраченное впустую время и привело к трагедии. Откачать 26-летнего парня не смогли. Он умер до приезда врачей.

Мы показали видео профессиональному инструктору и, на его взгляд, коллега действовал с нарушениями.

- Он должен был мгновенно среагировать. В данной ситуации он не заметил, что человек утонул, и только после того, как другие посетители позвали на помощь, начал действовать. При этом в его обязанности входит постоянный контроль за всеми посетителями бассейна. Скорость, с которой он действовал, тоже вызывает массу вопросов. Нужно было сразу нырнуть на дно и вытащить человека, - прокомментировал инструктор бассейна с 15-летним стажем Александр Жадушкин.

Напомним, Ренат был инвалидом третьей группы и страдал редким генетическим заболеванием. Скорее всего, посещение бассейна ему было противопоказано. Молодой человек с 2015 года работал в молодежном театре и сыграл более шести ролей. Кроме того, он озвучил книгу Николая Лескова.

Двумя неделями ранее в другом московском бассейне утонула 32-летняя София Конкина, дочка известного актера Владмира Конкина. По факту ее смерти возбуждено уголовное дело, но обвинение пока никому не предъявлено.

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Занятия спортом с таким диагнозом разрешены только под присмотром врачей (подробнее)