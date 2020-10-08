Рвануло с небывалой силой: взрыв в Бейруте признан самым мощным в истории из неядерных

Казалось, что на Бейрут была сброшена атомная бомба. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специалисты по взрывам (Blast and Impact Engineering Research Group) из Университета Шеффилда (University of Sheffield) подсчитали: взрыв в Бейруте, который грянул 4 августа 2020 года, за несколько миллисекунд высвободил колоссальное количество энергии - 1 Гигаватт-час (1000000 кВт-ч). Его сила составила примерно 1100 тонн в тротиловом эквиваленте – это порядка 5 процентов той, с которой взорвалась атомная бомба, сброшенная на Хиросиму 9 августа 1945 года. Таким образом, катастрофа в Бейруте стала самой мощной из числа неядерных когда-либо случавшихся в мире за всю его историю. О чем исследователи сообщили в журнале Shock Waves, ссылка на который имелась в пресс-релизе университета.

Иллюстраия из научного отчета. Точками помечены места, запечатленные на видео, которыми исследователи пользовались, оценивая мощность взрыва.

Напомню, 4 августа 2020 года в Ливане в морском порту Бейрута в результате пожара взорвались удобрения, хранившиеся на складе - 2750 тонн аммиачной селитры. Вспышка была словно бы от ядерного взрыва. И поднявшееся облако приняло вид ядерного гриба.

Чудовищные разрушения, вызванные взрывной волной - почти как в Хиросиме, были хорошо видны из космоса. Их фотографировали и спутники Роскосмоса и NASA.

Разрушения, вызванные взрывом на фото NASA из космоса - отмеченые красным.

Бейрут до и после взрыва на снимках со спутников Роскосмоса.

Кстати, аналогичная катастрофа произошла в Техасе в местном порту 16 апреля 1947 года. Её причиной тоже стал пожар. Возгорание возникло на борту сухогруза «Гранкан», в трюмы которого успели наложить 2300 тонн аммиачной селитры. Она взорвалась. С ужасающими последствиями. Тогда думали, что мощнее взрыва и быть уже не может. Одно ошиблись. Спустя 73 года история повторилась с еще большей силой. Никто ничему не научился.

А как у нас? Пожар и взрывы на складе боеприпасов под Рязанью. Подробности тут.