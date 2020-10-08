Во Владимирской области уже 10 дней разыскивают пропавшего 7-летнего мальчика

28 сентября мальчик сел в этот автобус и вышел из него на остановке в нескольких сотен метров от дома. Больше ребенка никто не видел

7-летний Савелий живет в деревне Горки Владимирской области, а школа в этой местности есть только в Камешково. И он, как и все дети, добирается до учебы на школьном автобусе.

28 сентября мальчик сел в этот автобус и вышел из него на остановке в нескольких сотен метров от дома. Больше ребенка никто не видел.

Поиски начались тем же вечером сотрудниками МЧС и волонтёрами поисковых отрядов. СК заведено уголовное дело. За эти дни уже прочесаны более 10 000 км в окрестностях села Горки. Но ребёнок так и не найден.

Основная версия случившегося – похищение.

Оперативным штабом по поиску ребёнка принято решение об объявлении в СМИ о вознаграждении за достоверную информацию о нахождении Савелия.

Информацию о местонахождении ребёнка можно сообщить по номерам телефонов: дежурная часть ОМВД России по Камешковскому району 8 (49248) 77-81-26, 8-919-016-37-45; Управление уголовного розыска по Владимирской области: 8-920-902-07-77.