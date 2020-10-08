Петросян и Винокур - коммунальщики, Седокова - успешный дизайнер: чем зарабатывают на жизнь "бедные" звезды

Евгений Петросян тоже в какой-то степени коммунальщик: у него свой ЖСК "Улыбка москвича", которым юморист владеет вместе с бывшей женой Еленой Степаненко. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Пока народ перед второй волной пандемии ответственно упаковывается в маски и перчатки, шоу-бизнес захлестнула вторая волна жалоб на безденежье. Артисты в этом году так и не вышли из самоизоляции - гастрольные туры все еще под запретом, поэтому накопления стремительно тают.

- Все думают, что звезды в деньгах купаются, - пожаловался на "Детской Новой Волне" в Крыму Олег Газманов. - А на самом деле артистов, которые себе заработали на безбедную жизнь, у нас, может, человек 50. У меня, например, работает команда - 17 человек, я их всех кормлю. Но я не могу их кормить, когда нет работы. У меня более 100 концертов отменилось. А бизнеса у нас с женой нет.

Между тем, как выяснил сайт kp.ru, у многих знаменитостей есть параллельный бизнес, зачастую весьма успешный. Тот же Олег Газманов в базе юридических лиц числится учредителем сразу пяти организаций, две из которых никак не связаны с шоу-бизнесом. Компания "Сейф" торгует книгами, а "Дольче Грано" предоставляет финансовые услуги. Прибыль первой за прошлый год составила всего 28 тысяч рублей (хотя годом ранее - более 8 млн), а вторая погрязла в убытках почти на миллион. Самое успешное предприятие "есаула" - "ОМГ-Промо", которое занимается организацией концертов, официально заработало в прошлом году 2,8 миллиона рублей.

Олег Газманов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Виктор Дробыш, который тоже на днях сокрушался о бедственном положении артистов, в разное время учредил 10 организаций, одну из которых сейчас закрывает. Компания "3Д Мьюзик Стар" занималась производством фильмов и телепрограмм, но в прошлом году совсем не принесла прибыли. Бизнес у Виктора Яковлевича разнообразный: тут и радиовещание, и звукозапись, и искусство, и даже управление финансово-промышленными группами. Самая успешная компания Дробыша, которой он владеет вместе с Константином Меладзе - "Первое музыкальное издательство" в прошлом году получила прибыль в 177 миллионов рублей.

Экс-"ВИА Гра" Анна Седокова зарабатывает на жизнь не только пением. Ее бренд женской одежды "Ла Стори" принес за прошлый год прибыль в 6,1 млн рублей. А компания "Гектор Продакшн", которую звезда назвала в честь сына, - 4 миллиона чистыми.

Лидер "Любэ" Николай Расторгуев владеет четырьмя организациями, сфера деятельности которых - фильмы, радиовещание и финансовые услуги. Больше остальных заработала его именная продюсерская компания - 5,4 млн рублей за прошлый год.

Мэтр советской эстрады Юрий Антонов, который в последнее время выступает редко и только за очень большие деньги (его гонорар за корпоратив - 80 тысяч евро или 7,3 млн рублей) является соучредителем трех компаний. Артист владеет долей в Российском авторском обществе, которое за прошлый год показало прибыль в полмиллиона рублей (годом ранее - 39 миллионов), а также входит в состав учредителей Всероссийской организации интеллектуальной собственности.

Сергей Лазарев владеет кондитерской для животных "Пудель-Штрудель", но этот бизнес с первых дней дотационный. Дохода он никогда не приносил, убытки за прошлый год составили 3 миллиона.

Владимир Винокур занимается коммунальным бизнесом: ему принадлежат две управляющие компании - ТСЖ "На Депутатской" и Ассоциация собственников недвижимости "Лесное озеро". Первая компания отчиталась о прибыли в 285 тысяч рублей за прошлый год, вторая сработала по нулям. А вот "Фонду Винокура в поддержку культуры и искусства" впору самому помогать: он ушел в минус 26 миллионов.

Анна Седокова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Евгений Петросян тоже в какой-то степени коммунальщик: у него свой ЖСК "Улыбка москвича", которым юморист владеет вместе с бывшей женой Еленой Степаненко. Впрочем, это сотрудничество, как и брак артистов, не слишком удачное: прибыли оно не приносит, все по нулям.

Павел Воля параллельно с юмористическими шоу владеет собственным брендом одежды "Воля Веар" и оказывает некие "услуги по бронированию". Однако, лучше бы комик сосредоточился на шутках, ведь обе его компании убыточные: минус 337 и 6 тысяч рублей за год соответственно.

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