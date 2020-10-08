Принц Уильям учреждает «Нобелевку» для экологов

Принц решил активизировать работу ученых и учредил аналог Нобелевской премии за вклад в охрану окружающей среды Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британский принц Уильям всерьез озаботился экологическими проблемами нашей планете. Особенно его волнует изменение климата и последствия этих изменений для человечества.

Межправительственная группа экспертов ООН неоднократно публиковала выводы своих исследований: страны должны как можно быстрее решать вопрос о выбросах углекислого газа и метана, дабы избежать разрушительных последствий глобального потепления.

Принц решил активизировать работу ученых и учредил аналог Нобелевской премии за вклад в охрану окружающей среды.

Таким образом он пошел по стопам своего деда, принца Филиппа, герцога Эдинбургского, который тоже много занимается природоохранной деятельностью и даже участвовал в создании Всемирного фонда дикой природы (WWF).

- Есть замечательные люди, которые делают невероятные вещи по всему миру, - считает принц Уильям. - Если у кого-то из них появится потрясающая идея, направленная на защиту окружающей среды, то мы можем масштабировать ее.

Премиальный фонд будет распределяться ежегодно в течение ближайших 10 лет. Принц надеется, что за это время ученые и экоактивисты предложат идеи, которые действительно помогут решить важные проблемы по защите и восстановлению окружающей среды.

Кенсингтонский дворец намерен сделать эту премию одной из самых престижных мировых экологических наград в мире.