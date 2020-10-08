Памяти Владимира Долгих: «Конкурировал» с Леонидом Ильичем и переименовал «Антисоветскую» шашлычную

Владимир Долгих Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

...За минувшие четверть века мне довелось раз 10 общаться с этим удивительным человеком. И в Кремле, и на Красной площади, и в московском офисе «Норильского Никеля», и просто - по телефону. И всегда эти интервью - разные по объёму и формату - оставались незаконченными. От встреч и телефонных разговоров Владимир Иванович не отказывался, но как-то очень быстро их сворачивал. Потому как все время куда-то спешил...

По сути, вся биография Долгих (см. ниже) - это яркий путь легендарного человека. Но - все же есть смысл сделать акценты на 3-х - 4-х строках...

Свою первую государственную награду - медаль «За оборону Москвы» получил в 20’лет - в 1944-м.

В 34 года стал главным инженером Норильского горно-металлургического комбината, а в 38 - его директором. Тогда же, будучи руководителем предприятия, получил свою первую Золотую Звезду - Героя Социалистического Труда. Директорам, даже таким, тогда не часто давали столь высокие награды. (Кстати, многие считали, что первую свою Золотую Звезду - как и вторую - он получил, работая в руководстве партии. Как видите, это не так.)

В Политбюро ЦК КПСС вошёл в относительно молодом, для того времени возрасте, - в 58 лет. В народе его долго называли «сменщиком Брежнева», а то даже - и «конкурентом»

Ну, к биографии, которую вы прочитаете ниже, можно добавить и такой, казалось бы, малозначительный факт. В 2009-м Долгих - как председатель Московского совета ветеранов - выступил за смену названия шашлычной «Антисоветская” в Москве. По мнению Владимира Ивановича, эта вывеска «оскорбляла ветеранов», «которые уважительно относятся к советскому периоду в нашей истории», вот почему он и просил убрать с фасада шашлычной «неуместный политический каламбур». Ветерана послушались.

Президент России Владимир Путин и ветеран Великой Отечественной войны Владимир Долгих на церемонии вручения юбилейных медалей "70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов" в Кремле. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

СТРОКИ БИОГРАФИИ

Владимир Иванович Долгих родился 5 декабря 1924 года в селе Иланское Енисейской губернии, ныне город Иланский в Красноярском крае.

После окончания школы в 1941 году добровольцем ушел на фронт, участвовал в битве за Москву и других сражениях первого этапа Великой Отечественной войны. В феврале 1943 года получил тяжелое ранение и после длительного лечения в 1944-м демобилизовался из армии.

В том же году Долгих поступил в Иркутский горно-металлургический институт (ныне ИрГТУ) на факультет цветных металлов. Окончил учебу с отличием. С 1949-го по 1958 год работал на Красноярском аффинажном заводе (ныне Красноярский завод цветных металлов).

С 1958-го по 1962-й был главным инженером Норильского горно-металлургического комбината, а с 1962 по 1969 год руководил этим крупнейшим за Уралом предприятием.

В 1965-м - за выдающиеся заслуги в увеличении производства цветных металлов на Норильском был награжден Золотой Звездой Героя Социалистического труда.

В конце апреля 1969 года Владимир Долгих стал первым секретарем Красноярского крайкома КПСС. В 1972-м перешел в Центральный Комитет партии. Работал секретарем ЦК и завотделом тяжелой промышленности и энергетики. В 1982-м стал кандидатом в члены политбюро ЦК КПСС. Был освобожден от должности секретаря ЦК и кандидата в члены Политбюро при Михаиле Горбачёве - в 1988-м.

Но на пенсию он так и не ушёл. Владимир Долгих много занимался общественной деятельностью и возглавлял московскую региональную общественную организацию "Красноярское землячество", был членом совета директоров ГМК "Норильский никель", хотя доли в капитале не имел. С 2002 года Владимир Долгих бессменно руководил Московским городским советом ветеранов, с 2008 года - Общественным советом города Москвы.

В 2011—2013 годах Владимир Долгих был депутатом Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VI созыва, а в 2013 году стал членом Совета Федерации ФС РФ от исполнительной власти города Москвы. В 2018 году его полномочия были прекращены.

Перый секретарь Красноярского крайкома КПСС В.И. Долгих во время выступления на XXIV съезде КПСС. Фото: Владимир Мусаэльян/Фотохроника ТАСС

ИЗ ИНТЕРВЬЮ «КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЕ»

«Обнаглели американцы, - считают, что СССР им "только помог" победить нацизм.

Это безобразие!»

«- ...Во-первых, я Владимира Владимировича (прямо во время Парада Победы. - А.Г.) поздравил и поблагодарил за выпуск статьи, где очень точно и объективно говорится относительно причин начала войны.

(Речь о статье Владимира Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим».- А.Г.)

Думаю, - сказал я президенту, что эта работа имеет огромное значение в деле борьбы с фальсификаторами. Надо сказать что? Смотрите, обнаглели американцы, тянут одеяло на себя - считают, что Советский Союз им "только помог" победить нацизм.

Это безобразие! Мы - страна, которая перемолола 75% всех немецких сил, 508 дивизий разгромлено было Советской армией. Это только Советский Союз мог сделать.

С данной точки зрения, статья имеет очень большое значение, сейчас все должны развернуть вокруг этого работу. И не только вокруг этого.

- Вы прямо так и сказали президенту, в такой формулировке?

- Ну, конечно.

(Владимир Долгих - о том, что он говорил Владимиру Путину на Параде Победы 24 мая 2020-го в Москве.)