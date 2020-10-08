Зачем генерал погнал танк в центр пожара под Рязанью

Как уже сообщала "КП", заместитель министра обороны России, генерал армии Дмитрий Булгаков на специально оборудованной бронированной машине ринулся в самое пекло ЧП. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Как уже сообщала "КП", заместитель министра обороны России, генерал армии Дмитрий Булгаков (он же - руководитель штаба по тушению пожара на складе под Рязанью) на специально оборудованной бронированной машине ринулся в самое пекло ЧП. Цель? Своим глазами увидеть, что творится в "кратере ада" и принять грамотное решение для локализации чрезвычайной ситуации.

Был ли при этом риск для жизни военачальника? Безусловно. Да, осколками снарядов и ракет могло побить навесное оборудование машины и оптику. Но нельзя было исключать и того, что пожарный танк мог загореться или перевернуться в огромной воронке при одновременной детонации нескольких боеприпасов.

Думаю, что Булгаков прекрасно понимал это, но ему гораздо важнее было самому оценить "поле боя" и как можно скорее дать приказ подчиненным на борьбу с огнем.

И на какой же машине генерал пробирался в пекло?

Вообще-то, (по строгому счету) правильно ее называть не "танком", - а "специальной пожарной машиной" (СПМ). Хотя она действительно сделана на базе танка.

Это спецсредство способно проникать туда, куда не может добраться не один человек во время пожара.

У этого необычного "танка" есть немало и других важных задач, - поиск и спасение людей в очагах пожара, тушение огня на складе боеприпасов или, скажем, создание безопасных проходов для людей, гасящих огонь в лесу.

В серийное производство СПМ поступила в июня 2015 года и в том же году была принята на вооружение Российской армии. Фото: Валерий Гашеев/ТАСС

Эту уникальную машину я впервые увидел в 2013 году на выставке российского вооружения. Ее очень въедливо осматривал тогда министр обороны России Сергей Шойгу (бывший до этого главой МЧС и участвовавший в тушении десятков пожаров, в том числе и в "Комсомолке").

Шойгу тогда и "благословил" СМП, потребовав, правда, улучшить ее некоторые характеристики. В серийное производство она поступила в июня 2015 года и в том же году была принята на вооружение Российской армии (выпускается машина в Омске).

Минобороны РФ планирует оснастить СПМ большинство частей.

И чем же еще любопытна эта машина?

Спецтехника сделана на базе танков Т-72 и Т-80. Вес ее составляет около 60 тонн.

Причем, этот пожарный танк способен передвигаться и без экипажа. Это делается дистанционно, с помощью пульта управления.

Правда, при необходимости танк также может управляться и людьми. Как только существует опасность для экипажа, они покидают кабину танка и далее могут управлять им на расстоянии.

Бронированная машина подбирается к самому очагу пожара и начинает тушить огонь с помощью мощной водяной пушки, которая стреляет на расстояние до 100 метров.

Пульт дистанционного управления оборудован видеоэкранами, с помощью которого ведется визуальное наблюдение за обстановкой вокруг танка - на все360 градусов с помощью высокой выдвижной мачты.

Танк оснащен резервуаром для воды - 25 000 литров! Есть и специальное устройство охлаждения корпуса и двигателя танка, когда он, к примеру, заехал в самое пекло пожара.

Машина оборудована системой фильтрации кислорода, что позволяет экипажу безопасно дышать в боевом отделении, не опасаясь отравления токсинами.

Есть и еще одна очень важная "фишка" у СПМ - ее броня может выдержать удар фугасного артиллерийского 155-мм снаряда!