Короткое замыкание и несоблюдение правил: Как начинались самые крупные ЧП на российских складах боеприпасов

7 октября 2020 года в результате возгорания сухой травы возле поселка Желтухино (Скопинский район Рязанской области) произошел пожар со взрывами на территории складов с боеприпасами. Фото: REUTERS

28 октября 2010 года на территории 180-й артиллерийской базы боеприпасов Дальневосточного военного округа в Серышевском районе Амурской обл. произошла серия взрывов и пожар. Причина - неосторожное обращение с гранатометом РПГ-26.

26 мая 2011 года на территории военного арсенала Минобороны России близ пос. Урман (Иглинский район Башкирии) произошел крупный пожар, сопровождавшийся разлетом и взрывами боеприпасов.

Причина - несоблюдение личным составом мер противопожарной безопасности.

2 июня 2011 года в Удмуртии, в арсенале артиллерийских боеприпасов Центрального военного округа близ поселка Пугачево (Малопургинский район), возник пожар, в результате которого сдетонировали боеприпасы. Причина - несоблюдение личным составом мер противопожарной безопасности и неосторожное обращение с боеприапсами.

18 мая 2012 года на складе артиллерийских снарядов в Приморском крае произошел пожар с последующим взрывом боеприпасов. Причина - несоблюдение личным составом мер противопожарной безопасности и неосторожное обращение с боеприпасами.

11 июня 2012 года близ пос. Колтубановский (Бузулукский район Оренбургской обл.) на складах воинской части возник пожар, вызвавший взрывы боеприпасов. Причина - короткое замыкание электропроводки.

9 октября 2012 года на военном полигоне близ станции Донгуз (Оренбургская обл.), где велась подготовка к утилизации снарядов, в результате возгорания упаковочной тары взорвались 4 тыс. тонн боеприпасов.

18 июня 2013 года в Самарской области на Приволжском государственном боеприпасном испытательном полигоне близ Чапаевска произошла серия взрывов снарядов, возник крупный пожар.

Причина - несоблюдение личным составом мер противопожарной безопасности.

29 апреля 2014 года серия взрывов инженерных боеприпасов разрушила военный склад на территории войсковой части близ с. Большая Тура (Карымский район Забайкалья). Причина - огонь, перекинувшийся на территорию склада с горевшего поблизости леса.

3 июня 2015 года при утилизации пороха на бывших Центральных окружных складах артиллерийского вооружения Центрального военного округа на окраине поселка Урман (Иглинский район Башкирии) произошел пожар. Причина - несоблюдение личным составом мер противопожарной безопасности.

28 сентября 2016 года на территории военной части близ пос. Туганы (Кингисеппский район Ленинградской обл.) при проведении утилизации боеприпасов произошел взрыв. Причина - нарушение личным составом правил обращения с боеприпасами.

16 мая 2018 года на территории бывшего военного арсенала близ пос. Пугачево в Удмуртии произошел пожар, повлекший детонацию боеприпасов.

Причина - возгорание сухой травы, из-за которого стали взрываться отдельные снаряды.

5 августа 2019 года пожар и взрывы произошли в хранилище пороховых зарядов к боеприпасам Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа близ д. Каменка в Ачинском районе Красноярского края. Причина - возгорание по неустановленной причине во время погрузочно-разгрузочных работ с боеприпасами.

9 мая 2020 года на технической территории бывшего арсенала близ Пугачева в Удмуртии начали происходить взрывы малокалиберных боеприпасов. Причина - возгорание сухой травы.

7 октября 2020 года в результате возгорания сухой травы возле поселка Желтухино (Скопинский район Рязанской области) произошел пожар со взрывами на территории складов с боеприпасами.

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