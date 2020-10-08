Почему Светлана Тихановская объявлена в розыск в России

Российское МВД объявило в розыск гражданку Белоруссии Светлану Тихановскую. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российское МВД объявило в розыск гражданку Белоруссии Светлану Тихановскую. Аналогично прежде поступили по отношению к экс-кандидату в президенты соседней (и союзной) с нами страны у нее на родине. Где еще 20 августа возбудили уголовное дело по статье 361 УК РБ «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь». И вот теперь госпожу Тихановскую, которая мелькает на экранах то в Берлине, то в Вильнюсе, то в иной европейской столице, будет «разыскивать» вслед за Минском и Москва.

Пояснить такое решение «КП» попросило генерала ФСБ и МВД в отставке Александра Михайлова.

- Наши соглашения с соседями подразумевают, что можно объявить в межгосударственный розыск кого угодно, по кому там возбуждено уголовное дело?

- У нас есть межгосударственное соглашение с белорусами. Белоруссия нас попросила эту даму объявить в розыск. Это не значит, что вот мы ее сразу взяли, арестовали и отправили в Минск. Все что связано с розыском — это установление места пребывания. И фиксация ее там. Мы сообщаем белорусским коллегам — они начинают процедуру интернирования. Но ее на нашей территории нет. Информацию о ней мы сможем предоставить, если она внезапно приедет к нам, что вряд ли. Ну если вдруг и окажется — то на основании этого решения МВД РФ и вступит в действие процедура выдачи (либо невыдачи) гражданина Белоруссии. На основании сведений, которые нам Минск предоставляет и на основании нашего законодательства.

- Но мы же ее не в международный розыск объявили?

- Да, мы объявили в розыск не международный, не интерполовский, а межгосударственный. Это в достаточной мере формальный акт.

- Это можно сравнить с решением по розыску другого экс-кандидата в президента Белоруссии Цепкало?

- Если говорить по процедуре — это одно и то же. Белорусы объявляют в розыск - мы берем дело на контроль. И в случае появления их на нашей территории уведомляем белорусскую сторону. Ну а дальше процедура выдачи-невыдачи.

- Наше МВД просто обязано было так поступить?

- Конечно, потому что есть соглашение между Москвой и Минском. И белорусы так же реагируют на наши обращения. Наш МВД по другому действовать не мог — в соглашениях есть четкая регламентация.

- То есть Тихановскую в Москве объявили в розыск почти «автоматически».

- Ну, по сути да. Но мы должны по данному вопросу проинформировать все наши территориальные органы. Главное, чтобы это противоречит нашем внутреннему законодательству.

- Тихановская не знала, что против нее возбуждено уголовное дело в Белоруссии, а тем боле про розыск в России?

- Если ее не обнаружили — как ее могли уведомить о возбуждении уголовного дела?