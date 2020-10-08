"Комсомолка. Просто о добром": История о девушке с инвалидностью, которой прыжок с парашютом помог обрести любовь, стала лучшей в сентябре

Полет на дельталете - один из этапов программы "Мне бы в небо" Фото: предоставлено Фондом «Подари любовь миру».

Мы хотим, чтобы о добрых делах, которые совершают волонтеры, о благотворительных акциях и добровольческих проектах узнавало как можно больше людей. Чтобы о них говорили и вдохновлялись их примерами. Поэтому "Комсомольская правда" продолжает конкурс лучших историй для некоммерческих организаций "Комсомолка. Просто о добром".

Мы призываем НКО присылать нам рассказы о своей работе - а лучшие мы публикуем на сайте kp.ru и отмечаем виртуальным знаком качества.

Лучшей историей за сентябрь редакция выбрала материал "Чтобы ты поверила в себя до конца": Как прыжок с парашютом помог девушке с инвалидностью обрести любовь". Мы получили его от благотворительного фонда «Подари Любовь Миру». Он запустил проект «НЕБОтерапия в действии» (Мне бы в небо), который помогает людям с ограниченными возможностями здоровья подняться в небо на дельталете или в кабине спортивного самолета, прыгнуть с парашютом в тандеме. Благодаря этому человек учится заново чувствовать свое тело, а главное - обретает уверенность в собственных силах, может по-новому взглянуть на себя и свои возможности.

Так и случилось с главной героиней материала Татьяной. Из-за страшной автомобильной аварии она потеряла жениха и оказалась в инвалидном кресле. Долгие месяцы ушли на реабилитацию. Благодаря поддержке близких девушка постепенно училась жить заново. Устроилась на прежнюю работу, начала гулять, училась не стесняться взглядов окружающих... Но очень боялась заново поверить в любовь. Она встретила мужчину, который полюбил ее, заботился он ней и в конце концов сделал предложение. Но Татьяна отказала - не веря в счастье.

И тогда в ее жизни появился проект «НЕБОтерапия в действии». Благодаря ему Татьяна смогла подняться в небо на дельталете и прыгнуть с парашютом. Именно свободный полет, небо помогли вернуть Татьяне краски жизни. Опустившись на землю Татьяна сказала возлюбленному "Да".

ВАЖНО

В октябре мы снова ждем от некоммерческих организаций истории об их работе. Это должны быть именно уникальные тексты - истории волонтеров или благополучателей, интервью, личные дневники, репортажи. В начале каждого месяца мы называем победителя и отмечаем виртуальным знаком качества. А в конце года мы выберем три самых лучших статьи, пригласим в редакцию авторов и вручим грамоты.

Присылайте свои материалы с фото на почту dobrovolec@kp.ru с пометкой "На конкурс".