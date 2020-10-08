В Канаде запрещают пластиковую посуду

Правительство страны обеспокоилось тем, какое количество пластика попадает в окружающую среду и загрязняет ее Фото: Shutterstock

Пластиковый мусор – полиэтиленовые пакеты, соломинки для коктейлей, одноразовая посуда – все это составляет немалую часть отходов и мусора, а именно 3 млн. тонн, которые ежегодно выбрасывают на свалку жители Канады.

Правительство этой страны обеспокоилось тем, какое количество пластика попадает в окружающую среду и загрязняет ее.

В Канаде уже ввели в действие государственную программу по достижению нулевого уровня пластиковых отходов к 2030 году. Но уже в следующем году там намерены изъять из употребления всю продукцию из пластика. Исключением станут лишь медицинские расходные материалы и средства индивидуальной защиты, которые планируется перерабатывать особым способом.

- Пластиковые стаканы, как и другие изделия из этого материала, вредны для окружающей среды, их трудно и дорого перерабатывать, - отметил министр по делам окружающей среды канадского правительства Джонатан Уилкинсон. – Из всего объема мусора только 9% пластика перерабатывается, все остальное загрязняет окружающую среду.

В декабре правительство Канады опубликует проект закона, запрещающего использовать пластик. После обсуждения планируется, что закон будет принят без поправок и дополнений.