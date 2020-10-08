Минприроды России: более трех тысяч жителей Калининградской области защищено от паводков благодаря реконструкции дамб

Итоги реконструкции дамб в Калининградской области обсудили директор ФГБУ «Центр развития ВХК» Минприроды России Илья Разбаш и глава Минприроды региона Олег Ступин. Работы по очистке и укреплению водозащитных сооружений шли 7 лет, начиная с 2013 года. На эти цели было направлено более 571 млн рублей.

«На сегодняшний день полностью завершена реконструкция пяти дамб, находившихся в критическом состоянии: правобережные дамбы рек Луговой, Ржевки, Шлюзовой и Немонин, левобережная дамбы реки Немонин. Общая протяженность реконструируемых объектов составила 54,3 км»,— рассказывает Илья Разбаш.

Благодаря этому удастся защитить от паводков около 30 тысяч гектар прибрежной зоны, на которой проживает около трех тысяч жителей. Ненадежные дамбы могли привести к настоящему бедствию для этой территории. Работы шли в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах», целью которой является повышение надежности эксплуатации гидротехнических сооружений.

СПРАВКА «КП»

Программа «Вода России»

Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012—2020 гг.» (ФЦП «Вода России») реализуется под эгидой Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Деятельность ФЦП «Вода России» направлена на защиту населения от подтоплений и паводков, приведение гидротехнических сооружений в безопасное техническое состояние.