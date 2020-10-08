Банки можно будет заставить заплатить без суда

Два года назад при ЦБ появился Финансовый уполномоченный. Им стал Юрий Воронин. Теперь он должен защищать права потребителей финансовых услуг в России. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Защищать права потребителей финансовых услуг в России пытаются давно. Получается пока не очень. Центробанк постепенно ужесточает требования к банкирам, но им все равно удается навязывать клиентам ненужные услуги и получать незаконные комиссии. Чтобы доказать свою правоту, потребителям приходится обращаться в суд. Но это дополнительные издержки, которые никому не нужны, особенно если сумма потерь невелика.

Два года назад при ЦБ появился Финансовый уполномоченный (омбудсмен). Им стал Юрий Воронин, который до этого работал в Минздравсоцразвития и Счетной палате. Теперь он должен защищать права потребителей финансовых услуг в России. Но действовать этот общественный институт начал постепенно. С июня прошлого года служба стала рассматривать страховые споры (только по ОСАГО). С ноября прошлого года были подключены другие виды страхования. С 1 января этого года в службу можно отправлять претензии к микрофинансовым организациям. А с января будущего года можно будет жаловаться на банки.

Суть работы омбудсмена заключается в том, что он может лично принять решение – в досудебном порядке. Если он признает правоту клиента, то может обязать банк вернуть деньги или исправить допущенную ошибку. И потребителю не придется идти в суд. Есть лишь одно ограничение – упомолномоченный вправе разбирать споры на сумму не больше 500 тысяч рублей. А банк, если посчитает нужным и будет не согласен с решением омбудсмена, может обратиться в суд. Правда, как считают эксперты, в случае мелких споров вряд ли банки будут это делать.

Самое главное – работает финансовый омбудсмен бесплатно. За рассмотрение обращений с потребителей не берут ни копейки. А решение должны предоставить в течение 15 рабочих дней. Более того, выбивать свои деньги из банка не придется. На днях в Госдуму поступил законопроект, который должен упростить взаимодействие финансового уполномоченного и судебных приставов. Тот может отправить им уведомление в электронном виде. А те пришлют банку, проигравшему спор с потребителем, исполнительный лист. Банк обязан будет его оплатить.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Шесть хитростей, которые используют банки

Естественно, профилактика всегда лучше лечения. Поэтому, имея дело с любыми финансовыми организациями, стоит всегда ждать подвоха и перепроверять факты. Например, не верить на слово менеджеру, а находить подтверждение его слов в бумажном договоре. А еще лучше – знать, где вас может ждать подвох, и целенаправленно изучать именно эти болевые точки. Вот самые распространенные уловки, которыми пользуются банкиры, чтобы собрать с нас дополнительные деньги.

- Галочка, которую поставили за вас

Иногда банки предлагают клиентам предпроданную услугу. Например, вы оформляете кредит онлайн. Заполняете форму. А там уже стоит галочка в том месте, где вам предлагают страховку по кредиту или какое-нибудь юридическое сопровождение. В итоге некоторые думают, что это обязательное условие и не снимают ее.

- Навязанная страховка

Это самая распространенная хитрость. Банки в рекламе декларируют низкую ставку. Например, 8% годовых. Но получить ее можно лишь в том случае, если оформить в дополнение к кредиту еще и страховой полис. Дошло до того, что уже к любому кредиту банки пытаются допродать полис. Банку так выгоднее. Во-первых, он получает гарантию возврата долга. Во-вторых, берет львиную комиссию со страховщика. При этом заемщика часто ставят в кабальные условия: либо соглашайся, либо бери без страховки по более высокой ставке. Тут выход только один – искать более сговорчивый банк и обязательно считать реальную стоимость кредита, с учетом всех платежей. Это можно легко сделать в любом кредитном калькуляторе.

- Мисселинг

Это еще одна порочная практика, когда под видом одного продукта вам впаривают совершенно другой. Типичная ситуация: человек приходит в банк, чтобы открыть вклад, но его не устраивает процентная ставка. Тогда ему предлагают открыть полис инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) или структурную ноту. Но не объясняют всех нюансов этих сложных продуктов. Среди них: что доходность не гарантирована, что все риски берет на себя клиент и что при досрочном снятии денег с вас могут взять очень большую комиссию.

- Платная справка о кредитной истории

О том, насколько вы добросовестный заемщик, можно узнать бесплатно дважды в год – в бюро кредитных историй. Получить информацию можно в личном кабинете на портале госуслуг. Но не все клиенты об этом знают. Этим и пользуются хитроумные банкиры, которые продают такой сервис за 300 – 500 рублей. А чтобы повысить продажи этой услуги, менеджеров стимулируют премиями.

- Халявная кредитка

Например, вы приходите в банк, чтобы перевыпустить зарплатную карту, а вам в нагрузку предлагают оформить кредитку. Мол, возьмите «на всякий случай», «обслуживание все равно бесплатное». Но это тоже замануха. Во-первых, обслуживание, как правило, становится платным со второго года. Во-вторых, вам обязательно подключат ежемесячную комиссию за смс-информирование. И оно сразу же сделает вашу кредитку активной и уведет вас в минус. В-третьих, вы можете поддаться искушению и станете ей пользоваться. И если не уложитесь в льготный период или не разберетесь, как он работает, то влетите на большие проценты. По кредиткам они даже сейчас больше 20% годовых.

- Смена тарифных условий

В отличие от депозитов и кредитов на определенный срок, условия по накопительным счетам, дебетовым и кредитным картам банки могут менять в любой момент. Повышать или понижать проценты, вводить дополнительные комиссии и сборы. Но есть и хорошая новость - если вас не уведомили об этом по смс или электронной почте, вы можете вернуть незаконно списанные проценты и комиссии. Обычно это решается звонком в службу поддержки банка. Но в крайнем случае можно написать жалобу в социальных сетях, на специализированных порталах, обратиться в интернет-приемную ЦБ, а со следующего года – и к финансовому омбудсмену.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Евгения Лазарева, руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков»:

«Предотвратить нарушения легче, чем с ними бороться»

- Как показывают наши опросы, все знают, что нужно внимательно читать договор. Но на практике, до 90% потребителей этого не делают или не успевают сделать. Чтобы получить кредит на выгодных условиях и с минимумом навязанных услуг, совет один - изучайте предложения. Не нужно торопиться и брать кредит в первом банке, который вы увидите у своего дома. Посмотрите сайты нескольких банков, изучите список страховых компаний, с которыми они сотрудничают, почитайте сайты и форумы отзывов потребителей финансовых услуг, загляните на маркетплейсы и выбирайте тот продукт, который подойдет вам. Такой основательный подход поможет не совершить ошибку и избежать, пусть не всех, но большей части нарушений ваших прав. Ведь предотвратить нарушения всегда легче, чем с ними бороться.