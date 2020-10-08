Сколько денег заработали российские футбольные клубы в еврокубках осенью 2020 года

Эпизод матча "Краснодар" - "ПАОК". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лига чемпионов, где у нас впервые сыграют три команды, еще не стартовала, а владельцы клубов уже потирают руки. Ведь каждому участнику групповой стадии уже полагается по 15,25 млн евро. Любопытно, что «Зенит» и «Локомотив» заработали их еще летом, когда заняли первое и второе место в чемпионате России и попали в ЛЧ напрямую.

А вот «Краснодару» пришлось играть стыковые матчи с греческим ПАОК, который они уверенно прошли, победив в обеих встречах. Им теперь тоже выплатят 15 млн - больше за такой короткий срок наши клубы никогда не зарабатывали.

Но и это далеко не все, ведь участникам основного турнира ЛЧ полагаются еще солидные отчисления «за имя». Все 32 команды Лиги чемпионов расставлены по рейтингу УЕФА, который считается за 10 лет. Самая слабая из них – новичок ЛЧ «Ференцварош» получает одну долю (1, 108 млн евро), самая великая по «историческом рейтингу» команда - «Реал», имеет 32 доли (35, 456 млн евро). «Зенит» в этом списке находится на 17-м месте, за что получит еще 18 млн. (См. таблицу).

Но и это еще не все. Ведь за каждую победу на групповом этапе клуб получает 2,7 млн евро. Учитывая, что на групповом этапе каждая команда проводит по шесть игр, то максимально на этих результатах можно поднять еще 16,2 млн.

Далее команды получают за выход в 1/8 финала по 9,5 млн евро, в 1/4 финала – 10,5 млн, в полуфинал – 12 и в финал – 15 млн. Победитель получит дополнительные 4 млн. Сами победы в матчах плей-офф ничего не стоят, УЕФА платит только за выход в следующую стадию.

Кстати, победитель прошлой Лиги чемпионов – «Бавария», заработала рекордные 122 млн евро.

Всего же между участниками еврокубков в сезоне 2019/20 было распределено 2,55 млрд евро. Из них 2,04 млрд получили участники Лиги чемпионов и матча за Суперкубок УЕФА, а 510 млн евро пошли на счета клубов Лиги Европы.