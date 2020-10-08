“Это убийство!": после смерти дочери Владимир Конкин написал письмо руководителю СК Бастрыкину

Актер не верит, что София утонула случайно, и просит провести тщательное расследование Фото: Иван ВИСЛОВ

Со дня смерти 32-летней Софии Конкиной, дочери заслуженного артиста Владимира Конкина, прошло уже почти две недели. Напомним, молодая женщина умерла 24 сентября после похода в бассейн фитнес-клуба “Jump” на Красной Пресне. Молодая женщина тонула, но ее сердце сумели запустить реаниматологи. Спустя сутки она умерла в больнице имени Боткина. Позже экспертиза обнаружила в ее крови алкоголь и снотворное. Уголовное дело возбудили по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Пока обвинение никому не предъявлено. Но с первых дней отец Софии заявлял, что его дочку убили.

В четверг, 8 октября, актер написал обращение к руководителю Следственного комитета России, Александру Бастрыкину. В нем он просит провести тщательное расследование именно по факту убийства.

- Я помогала Владимира Конкину составить это обращение. Мы действительно не согласны с той статьей, по которой возбуждено уголовное дело. Считаем, что необходимо следственным путем проверить версию убийства и просим переквалифицировать дело на статью 105 УК РФ, - сообщила «Комсомольской правде» адвокат семьи Конкиных, Юлия Нитченко. - При этом мы никого не обвиняем.

Ранее сам актер высказывал версию о том, что Софию мог отравить ее сожитель Михаил Серов. Он был последним, кто видел женщину в день смерти. Сам Михаил заявлял, что София перед походом в бассейн прихватила из дома бутылку вина. Но откуда в ее крови взялось снотворное?

- Буквально вчера мне передали эту бутылку. Мы обязательно направим ее на экспертизу, - добавила Юлия Нитченко.

Тем временем в Москве случилась еще одна трагедия в бассейне. 7 октября в фитнес-клубе утонул 26-летний актер Ренат Кафиятуллин.

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