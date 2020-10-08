Чукотка, Камчатка, Магадан: МегаФон назвал «места силы» национального туризма

Фото: Кристина Безбородова.

Пандемия коронавируса перезагрузила внутренний туризм. В 2020 году, когда весь мир закрыл границы для путешественников, россияне обратили внимание на отечественные красоты. Компания МегаФон с использованием инструментов Big Data изучила обезличенные данные о передвижении абонентов в период летнего туристического сезона. Выяснилось, что в этом году российские путешественники расширили географию своих поездок по стране и нашли для себя новые «места силы» и интересные маршруты - Чукотка, Камчатка, Магадан, Республики Ингушетия и Карелия.

В сравнении с 2019 годом общее количество отдыхающих в регионах-лидерах увеличилось более чем на 35%. При этом в целом число путешественников, отдохнувших на родине, но за пределами домашнего региона, в этом году сократилось на 9%. Даже самые популярные направления для отпуска, которые ежегодно остаются в топе – Краснодарский край, Крым, Москву и Санкт-Петербург, в этом году посетило в среднем на 20% меньше туристов. Байкал и Алтай из-за пандемии также приняли меньше гостей – общее число отдыхающих здесь снизилось на 6%.

При этом востребованными для отдыха и поездок россиян остались Башкирия и Татарстан, Ростовская область и Ставрополье. Здесь отдохнуло столько же туристов, как и годом ранее.

Средняя продолжительность путешествия россиян, независимо от региона, составила чуть менее двух недель – 11 дней. В отпуске абоненты чаще отвечали на звонки, чем звонили сами, и в поездках разговаривали на 15% меньше, чем дома, предпочитая интернет-общение: объем переданных данных за пределами домашнего региона вырос на 25%. В дни путешествий пользователи также проводили время за онлайн-развлечениями – трафик туристов на игровые сервисы увеличился более чем в два раза.

Отпускные гигабайты абоненты МегаФона также расходуют на просмотр и загрузку видео в YouTube, сториз в Instagram, а онлайн-трафик в Facebook в период поездок увеличивается в пять раз. Среди мессенджеров традиционно лидирует WhatsApp.

Несмотря на то, что выбор зарубежных маршрутов этим летом был ограничен, с 1 августа россияне также стали выезжать за границу. В лидерах по количеству туристов Турция и Абхазия. Средняя продолжительность отдыха в этих странах – 12 дней.