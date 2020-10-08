"Обстоятельства загнали меня в угол": невестка умершей от рака Алены Бондарчук обратилась к поклонникам

Актер Костя Крюков с супругой Алиной Алексеевой. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актер Костя Крюков семь лет счастлив в браке с Алиной Алексеевой. Супруги души друг в друге не чают. Правда, наследниками они не спешат обзаводиться и все время уделяют друг другу, а также четвероногому малышу Боно. Песика породы ЙоркиПу сыну умершей от рака актрисы Алены Бондарчук подарили друзья. На днях Костя и Алина сообщили, что намерены отправиться в путешествие.

Невестка актрисы Алены Бондарчук перепугала своих поклонников, когда те зашли в блог Алины Алексеевой и начали читать ее обращение. "Обстоятельства загнали меня в угол, поэтому прошу о помощи",- написала девушка.

"На днях хотим совершить на машине путешествие из Москвы в Ялту. Места, гостиницы, рестораны, люди, музыка - все надо!", - следовало далее. Алина также попросила совета, а в ответ пообещала делиться с публикой всем "увиденным - услышанным - прочувствованным". Только после этих слов фолловеры выдохнули. К счастью, ничего страшного не произошло.

Чуть ранее актер Константин Крюков также попросил помощи. "Мы с Боно и Алиной собираемся в путешествие на машине! От Москвы до Ялты! Помогите советами - где по дороге останавливаться, что смотреть, где есть, с кем видеться? Будем вам очень благодарны", - написал звезда фильма "9 рота".

Отметим, Костя Крюков принадлежит к одной из самых прославленных кинематографических династий страны. Его дедушка - легендарный режиссер Сергей Бондарчук. Бабушка - знаменитая актриса Ирина Скобцева, дядя - известный режиссер Федор Бондарчук. Родители Константина - актриса Алена Бондарчук и доктор философских наук Виталий Крюков. Наследник знаменитой династии не собирался идти в актерскую профессию. Все произошло совершенно случайно. Дебют Крюкова в кино состоялся в 2005 году, когда молодой человек появился на экранах в роли "Джоконды" в фильме "9 рота". Сейчас в послужном списке Кости - более 50 ролей.

11 лет назад в жизни Крюкова произошла трагедия. В 2009 году умерла его мама. Причиной смерти 47-летней актрисы было онкологическое заболевание. "Тогда впервые в жизни я ощутил себя абсолютно беззащитным", - признавался актер в одном из интервью. По словам актера, в 2008 году мать сказала ему, что серьезно больна. Он в это время был на съемках и считал, что родительница сможет победить смертельную болезнь. Крюков заявил, что мама никогда не теряла любви к жизни, веры в Бога, в себя и в добро. Когда Костя женился, он прямо из загса вместе с женой отправился на могилу к маме. Как говорил актер, он посчитал, что должен был так поступить.