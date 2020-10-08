Художника поощрить может каждый: о Евгении Васильевой, мастере кисти и палитры

Евгения Васильева cтала почетным академиком Российской академии художеств. Фото: Тимур ХАНОВ

В полку (извините за невольную аналогию) отечественных живописцев пополнение: почетным академиком Российской академии художеств (РАХ) стала Евгения Васильева, бывшая очень близкая сподвижница экс-министра обороны Сердюкова, отсидевшая за свои подвиги, определенные судом как мошенничество, пусть и символический, но срок в колонии под Владимиром. Диплом о присвоении экс-чиновнице высокого творческого звания вручил – у них там всё по-семейному - сын президента РАХ Зураба Церетели, исполнительный директор музея современного искусства тоже Церетели, но Василий Зурабович.

Решение абсолютно справедливое, ведь Евгения Васильева не просто хранила картины, вынесенные из минобороны, у себя в большой 13-комнатной квартире в Молочном переулке общей площадью 192 квадратных метра, но и сама активно выставлялась в разных экспозициях, украшая своими творческими произведениями светские тусовки и вернисажи.

Творческую манеру живописца Васильевой трудно определить конкретно, потому что этот непростой стиль не укладывается в традиционные рамки ни постимпрессионизма, ни авангардного искусства. И что уж точно, это не соцреализм каких-то забубенных Пластова, Дейнеки или Юона с Кориным. Смелые размашистые мазки в изображении кошечек, дам в шапочках и с пЁрьями, выбор ярких красок без всяких нюансов и полутонов, скорее, относят зрителей к стилю «каляка-маляка» в волшебный мир пубертатного периода с его изменчивостью в настроениях и переходом от восторга в подростковую депрессию и обратно.

2014 год, посетительница выставки картин Евгении Васильевой "Страсти по Евгении". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Художница очень точно передает эти настроения. Так что ее вступление в ряды академиков живописи и ваяния вполне заслуженно.

Меня беспокоит лишь одно. Наряду с живописными полотнами Евгения Васильева известна и как мастер словесности, поэтесса и автор нескольких стихотворных сборников с пронзительными строками женщины-блондинки. Например, такими:

Асимметрия с нами случилась,

Асимметрия в дом наш явилась,

Ты кусаешь меня безумно,

Сердце каменное неразумно.

Почему же в Союзе писателей медлят, не предлагая поэтессе вступить в свои ряды?! Несправедливо это…